Скільки заробляють українські тестувальники (інфографіка) — Finance.ua

Скільки заробляють українські тестувальники (інфографіка) Сьогодні 12:01 — Особисті фінанси

Скільки заробляють українські тестувальники (інфографіка)

У 2024 році зарплати в Automation QA знижувалися. Дещо зросли зарплати досвідчених General QA та Team Lead в Manual QA. Лише 1% тестувальників заробляють понад $6900.

Про це свідчать результати опитування DOU.

Зарплати тестувальників у Manual QA в середньому на 8% вищі за зарплати тестувальниць. Найбільше ця різниця помітна в зарплатах фахівців з менш ніж 5 роками досвіду. У тестувальників, які працюють 6−9 років, різниці в зарплатах майже немає. А у жінок, які працюють в Manual QA більш як 10 років, медіанна зарплата зараз навіть вища, ніж у чоловіків ($3500 проти $3150).

Медіанні зарплати тестувальника., Інфографіка: DOU

Медіанні зарплати

Зарплати Automation QA усіх тайтлів, окрім Junior, знизилися за останні пів року. У General QA, навпаки, є зростання в зарплатах досвідчених тестувальників від Middle до Team Lead.

Зарплати Junior та Middle Manual QA без змін. У сеньйорів вони дещо знизилися (-$100). У Team Lead продовжується зростання (+$225).

Інфографіка: DOU

Зниження зарплат фахівців з Automation QA всіх рівнів простежується як у першому квартилі (у найменш оплачуваних спеціалістів), так і третьому (у найбільш оплачуваних). Зарплати в General QA, навпаки, мають тенденцію до зростання — у всіх квартилях.

У Manual QA зростання торкнулося першого і третього квартилів рівня Senior та Team Lead. У менш досвідчених фахівців — перший і третій квартилі без змін. 10% QA заробляють більш як $4100, 1% — понад $6900.

Інфографіка: DOU

За досвідом роботи

Знизилися медіанні зарплати спеціалістів Automation QA усіх рівнів досвіду, крім початківців. Зарплати тих, хто працює AQA менш як рік, стабільні, проте вони суттєво знизилися в першій половині 2024 року. Медіанна зарплата фахівців з Manual QA з досвідом від 10 років зросла на $250.

Зарплати General QA усіх рівнів досвіду теж зросли. Завдяки цьому, а також через зниження зарплат AQA, зарплати General QA з досвідом 1−2 роки в цій спеціалізації зараз вищі, ніж у AQA з таким же досвідом. Проте серед фахівців з більшим досвідом зарплати AQA все ж перевищують зарплати в General QA в середньому на 15%.

Зарплати AQA досвідом понад рік перевищують зарплати Manual QA з аналогічним досвідом у середньому на 40%. Зарплати початківців до року в цих спеціалізаціях майже однакові.

Інфографіка: DOU

Професійні сертифікації та медіанні зарплати

Тестувальники з професійними сертифікаціями мають вищі медіанні зарплати. Найбільший вплив сертифікації мають на медіанні зарплати Junior Manual QA. Ті, хто їх має, у середньому отримують на 38% вищу зарплату, ніж ті, хто не має.

На зарплати більш досвідчених фахівців сертифікації теж впливають, проте не так суттєво. Найчастіше різниця в зарплатах становить близько 10%.

Інфографіка: DOU

За типами компаній

Зменшується різниця в зарплатах тестувальників у продуктових та сервісних компаніях.

Пів року тому зарплати майже всіх категорій тестувальників були вищі в продуктових компаніях. Зараз такі відмінності простежуються лише в AQA. Junior та Middle Manual QA в сервісних та продуктових компаніях отримують майже однаково. Зарплати сеньйорів залишаються вищими в продукті, а лідів — у сервісних компаніях.

Зниження зарплат фахівців з Automation QA простежується як у сервісних, так і в продуктових компаніях. За пів року -$100 у Junior та Middle AQA в продуктових компаніях і -$150 у Middle AQA в сервісних.

Натомість зарплати General QA в цих компаніях дещо зросли. +$150 у Middle General QA в продуктових компаніях та +$250 у сервісних.

У фахівців з Manual QA переважно невеликі коливання в медіанних зарплатах. Помітно зросли лише зарплати Team Lead: +$400 у сервісних компаніях, +$300 у продуктових та +$250 в аустафінгових.

У стартапах є тенденція до зростання частки джуніорів (24% проти 17% пів року тому) і водночас стає менше спеціалістів рівня лід і вище (10% проти 23%).

За містами

Найвищі медіанні зарплати тестувальників у Києві ($2200), Одесі ($2125) і Дніпрі ($2100). Передусім завдяки вищій частці фахівців рівня Senior+ та нижчій частці початківців у цих містах.

Медіана у Львові дещо нижча ($2025) через більшу кількість джунів та інтернів, які тут працюють.

Медіанна зарплата в Харкові нижча, ніж у інших великих ІТ-містах, і становить $1675. Передусім через значно нижчу частку сеньйорів (19% проти 28% загалом у всіх містах).

Висока медіана також у Рівному ($2100), проте кількість відповідей невелика (20 анкет), і до цих результатів слід ставитися з обережністю.

Інфографіка: DOU

За країнами

Медіанні зарплати українських тестувальників, які нині живуть за кордоном («чистими», після сплати податків), дещо вищі, ніж у тих, хто живе в Україні. Медіанна зарплата тестувальників в Україні $2000 проти $2800 за кордоном.

Різниця в медіанних зарплатах зумовлена як вищими зарплатами у фахівців за кордоном, так і вищою часткою досвідчених спеціалістів рівня Senior+ серед них.

Різниця в медіанних зарплатах тестувальників одного рівня та спеціалізації в Україні й за кордоном найчастіше становить близько 10%.

Проте ситуація відрізняється у тестувальників рівня Lead та вище. У Manual та General QA в Україні «чисті» зарплати дещо вищі, ніж у їхніх колег за кордоном.

Інфографіка: DOU

Майже половина українських тестувальників за кордоном живе у Польщі (44%). Понад половина з них — фахівці рівня Senior+. Частка спеціалістів з AQA серед них вища (27% у Польщі), ніж серед усіх українських тестувальників.

На другому місці — Іспанія (6%). Тут теж велика частка сеньйорів та лідів (50%), а також фахівців з General QA (21%).

Dou За матеріалами:

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