«Клуб білого бізнесу» збільшився майже на пів тисячі підприємств — новий список ДПС

Особисті фінанси
Державна податкова служба станом на листопад включила 7 638 суб’єктів господарювання до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (так званого, «клубу білого бізнесу»). Перелік зріс на 489 суб’єктів господарювання, що становить майже 7% порівняно із серпнем поточного року.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Ці платники за січень по листопад 2025 року перерахували до зведеного бюджету 252,5 млрд грн. Це 13% від загального обсягу податкових надходжень.

Хто увійшов до списку

У переліку 7 073 юридичні особи, серед яких:
  • 4 056 юридичних осіб на загальній системі оподаткування;
  • 326 резидентів Дія Сіті;
  • 1 714 юридичних осіб платників єдиного податку ІІІ групи;
  • 977 юридичних осіб платників єдиного податку IV групи.
Також до переліку включено 565 ФОП, серед яких:
  • 57 ФОП на загальній системі оподаткування;
  • 508 ФОП платників єдиного податку ІІІ групи.

Повідомлення для платників

Усім суб’єктам господарювання, включеним до переліку, 1 грудня 2025 року надіслали інформаційні повідомлення в електронний кабінет.
Платник, який бажає відмовитись від оприлюднення своїх даних на вебпорталі ДПС, може подати відповідне повідомлення в електронній формі.
Форми повідомлень про відмову:
  • J1325401 для юридичних осіб;
  • F1325401 для фізичних осіб.

Переваги для тих, хто потрапив до «клубу білого бізнесу»

  • Мораторій на деякі види документальних перевірок.
  • Строк проведення камеральної та документальної перевірок платника податку, зазначених у п. 200.10 і 200.11 ПКУ, становить 5 та 10 робочих днів відповідно. Тобто строк зменшився з 20 та 40 календарних днів, що є позитивним для платників ПДВ.
  • Індивідуальні податкові консультації надаються платнику податків виключно ДПС України протягом 15 календарних днів, що настають за днем отримання ним звернення, без можливості продовження строку його розгляду.
  • Закріплення за платником податків посадової особи територіального органу ДПС, відповідальної за взаємодію з платником податків (комплаєнс-менеджера).
  • Отримання платником податків на свій запит у п’ятиденний строк відомостей про наявну в органі ДПС податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики в діяльності такого платника податків, а також консультацій щодо усунення таких ризиків.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посилання на дані Опендатабот писав, що кількість компаній та ФОПів у Клубі білого бізнесу зменшилася на 26% за останній квартал. Станом на вересень в оновленому переліку було 6 619 компаній та 530 ФОПів. За квартал з переліку вибули 3 227 компаній, а додалося лише 940. Також кількість підприємств із закритими даними зменшилася з 33 до 24.
У середу, 2 грудня, Верховна Рада прийняла Закон № 14097 про особливості оподаткування банків у 2026 році. Цей закон містить низку інших важливих рішень, що стосуються податку на нерухоме майно та вдосконалення умов для сумлінного бізнесу. Уточнено умови перебування платників податків у цьому переліку.
