Державна податкова служба станом на листопад включила 7 638 суб’єктів господарювання до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (так званого, «клубу білого бізнесу»). Перелік зріс на 489 суб’єктів господарювання, що становить майже 7% порівняно із серпнем поточного року.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Ці платники за січень по листопад 2025 року перерахували до зведеного бюджету 252,5 млрд грн. Це 13% від загального обсягу податкових надходжень.

Хто увійшов до списку

У переліку 7 073 юридичні особи, серед яких:

4 056 юридичних осіб на загальній системі оподаткування;

326 резидентів Дія Сіті;

1 714 юридичних осіб платників єдиного податку ІІІ групи;

977 юридичних осіб платників єдиного податку IV групи.

Також до переліку включено 565 ФОП, серед яких:

57 ФОП на загальній системі оподаткування;

508 ФОП платників єдиного податку ІІІ групи.

Повідомлення для платників

Усім суб’єктам господарювання, включеним до переліку, 1 грудня 2025 року надіслали інформаційні повідомлення в електронний кабінет.

Платник, який бажає відмовитись від оприлюднення своїх даних на вебпорталі ДПС, може подати відповідне повідомлення в електронній формі.

Форми повідомлень про відмову:

J1325401 для юридичних осіб;

F1325401 для фізичних осіб.

Переваги для тих, хто потрапив до «клубу білого бізнесу»

Мораторій на деякі види документальних перевірок.

Строк проведення камеральної та документальної перевірок платника податку, зазначених у п. 200.10 і 200.11 ПКУ, становить 5 та 10 робочих днів відповідно. Тобто строк зменшився з 20 та 40 календарних днів, що є позитивним для платників ПДВ.

Індивідуальні податкові консультації надаються платнику податків виключно ДПС України протягом 15 календарних днів, що настають за днем отримання ним звернення, без можливості продовження строку його розгляду.

Закріплення за платником податків посадової особи територіального органу ДПС, відповідальної за взаємодію з платником податків (комплаєнс-менеджера).

Отримання платником податків на свій запит у п’ятиденний строк відомостей про наявну в органі ДПС податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики в діяльності такого платника податків, а також консультацій щодо усунення таких ризиків.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посилання на дані Опендатабот писав , що кількість компаній та ФОПів у Клубі білого бізнесу зменшилася на 26% за останній квартал. Станом на вересень в оновленому переліку було 6 619 компаній та 530 ФОПів. За квартал з переліку вибули 3 227 компаній, а додалося лише 940. Також кількість підприємств із закритими даними зменшилася з 33 до 24.

У середу, 2 грудня, Верховна Рада прийняла Закон № 14097 про особливості оподаткування банків у 2026 році. Цей закон містить низку інших важливих рішень, що стосуються податку на нерухоме майно та вдосконалення умов для сумлінного бізнесу. Уточнено умови перебування платників податків у цьому переліку.

