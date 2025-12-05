«Клуб білого бізнесу» збільшився майже на пів тисячі підприємств — новий список ДПС
Державна податкова служба станом на листопад включила 7 638 суб’єктів господарювання до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (так званого, «клубу білого бізнесу»). Перелік зріс на 489 суб’єктів господарювання, що становить майже 7% порівняно із серпнем поточного року.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Ці платники за січень по листопад 2025 року перерахували до зведеного бюджету 252,5 млрд грн. Це 13% від загального обсягу податкових надходжень.
Хто увійшов до списку
У переліку 7 073 юридичні особи, серед яких:
- 4 056 юридичних осіб на загальній системі оподаткування;
- 326 резидентів Дія Сіті;
- 1 714 юридичних осіб платників єдиного податку ІІІ групи;
- 977 юридичних осіб платників єдиного податку IV групи.
Також до переліку включено 565 ФОП, серед яких:
- 57 ФОП на загальній системі оподаткування;
- 508 ФОП платників єдиного податку ІІІ групи.
Повідомлення для платників
Усім суб’єктам господарювання, включеним до переліку, 1 грудня 2025 року надіслали інформаційні повідомлення в електронний кабінет.
Платник, який бажає відмовитись від оприлюднення своїх даних на вебпорталі ДПС, може подати відповідне повідомлення в електронній формі.
Форми повідомлень про відмову:
- J1325401 для юридичних осіб;
- F1325401 для фізичних осіб.
Переваги для тих, хто потрапив до «клубу білого бізнесу»
- Мораторій на деякі види документальних перевірок.
- Строк проведення камеральної та документальної перевірок платника податку, зазначених у п. 200.10 і 200.11 ПКУ, становить 5 та 10 робочих днів відповідно. Тобто строк зменшився з 20 та 40 календарних днів, що є позитивним для платників ПДВ.
- Індивідуальні податкові консультації надаються платнику податків виключно ДПС України протягом 15 календарних днів, що настають за днем отримання ним звернення, без можливості продовження строку його розгляду.
- Закріплення за платником податків посадової особи територіального органу ДПС, відповідальної за взаємодію з платником податків (комплаєнс-менеджера).
- Отримання платником податків на свій запит у п’ятиденний строк відомостей про наявну в органі ДПС податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики в діяльності такого платника податків, а також консультацій щодо усунення таких ризиків.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посилання на дані Опендатабот писав, що кількість компаній та ФОПів у Клубі білого бізнесу зменшилася на 26% за останній квартал. Станом на вересень в оновленому переліку було 6 619 компаній та 530 ФОПів. За квартал з переліку вибули 3 227 компаній, а додалося лише 940. Також кількість підприємств із закритими даними зменшилася з 33 до 24.
У середу, 2 грудня, Верховна Рада прийняла Закон № 14097 про особливості оподаткування банків у 2026 році. Цей закон містить низку інших важливих рішень, що стосуються податку на нерухоме майно та вдосконалення умов для сумлінного бізнесу. Уточнено умови перебування платників податків у цьому переліку.
Поділитися новиною
Також за темою
«Клуб білого бізнесу» збільшився майже на пів тисячі підприємств — новий список ДПС
Як змінились ціни на квартири з резервним живленням
Чим загрожуватиме після війни нестача робочих рук — думка експерта
47% українців скоротили витрати на базові потреби — дослідження
Скільки заробляють українські кіберспорсмени
Flix запускає нові міжнародні маршрути (список)