Клуб білого бізнесу скорочується — чверть компаній вилучено з переліку
Кількість компаній та ФОПів у Клубі білого бізнесу зменшилася на 26% за останній квартал. Станом на сьогодні в оновленому переліку — 6 619 компаній та 530 ФОПів.
Про це свідчить інформація «Опендатабот».
Хто вибув і хто додався
За квартал з переліку вибули 3 227 компаній, а додалося лише 940. Також кількість підприємств із закритими даними зменшилася з 33 до 24.
Нагадаємо, щоб потрапити до Клубу, бізнес повинен:
- не мати податкових боргів та порушень протягом останніх 3 років,
- подавати податкову звітність вчасно,
- мати прозору структуру власності з відкритою інформацією про кінцевих власників,
- демонструвати стабільні фінансові результати.
Попри це, в переліку є 3 компанії у стані припинення та ще одна — із відкритою справою про банкрутство.
Фінансові результати
- 20 компаній задекларували дохід понад 10 млрд грн за 2024 рік.
- 220 компаній мають від 1 до 10 млрд.
- Найбільша група — 2 751 компанія з оборотом від 10 до 100 млн грн.
- 130 компаній не подали фінансову звітність.
Без «російського сліду»
Жодна компанія з оновленого списку не має відкритих проваджень щодо боргів чи штрафів. На початок повномасштабної війни 28 компаній мали російських власників, зараз — жодної.
Де найбільше «білого бізнесу»
- Торгівля та ремонт автотранспорту — 1 485 компаній (понад 20% списку)
- Переробна промисловість — 1 054
- Аграрний сектор — 952
За регіонами лідирує Київ (1 689 компаній, 25,5%), далі йдуть Дніпропетровська (631), Київська (498), Львівська (467) та Полтавська області (311).
Хто з ФОПів у списку
До Клубу увійшли 530 ФОПів, з них 7 із закритими даними.
Найбільше ФОПів із переліку зареєстровано у Києві (82, або 16%), на Дніпропетровщині (11%) та Львівщині (9%).
Найпопулярніші сфери серед ФОПів — торгівля (200 підприємців, 38%), транспорт і логістика (11%), адмінпослуги (10%) та харчування (9%).
