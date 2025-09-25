Клуб білого бізнесу скорочується — чверть компаній вилучено з переліку Сьогодні 14:04

Клуб білого бізнесу скорочується — чверть компаній вилучено з переліку

Кількість компаній та ФОПів у Клубі білого бізнесу зменшилася на 26% за останній квартал. Станом на сьогодні в оновленому переліку — 6 619 компаній та 530 ФОПів.

Про це свідчить інформація «Опендатабот».

Хто вибув і хто додався

За квартал з переліку вибули 3 227 компаній, а додалося лише 940. Також кількість підприємств із закритими даними зменшилася з 33 до 24.

Нагадаємо, щоб потрапити до Клубу, бізнес повинен:

не мати податкових боргів та порушень протягом останніх 3 років,

подавати податкову звітність вчасно,

мати прозору структуру власності з відкритою інформацією про кінцевих власників,

демонструвати стабільні фінансові результати.

Попри це, в переліку є 3 компанії у стані припинення та ще одна — із відкритою справою про банкрутство.

Фінансові результати

20 компаній задекларували дохід понад 10 млрд грн за 2024 рік.

220 компаній мають від 1 до 10 млрд.

Найбільша група — 2 751 компанія з оборотом від 10 до 100 млн грн.

130 компаній не подали фінансову звітність.

Без «російського сліду»

Жодна компанія з оновленого списку не має відкритих проваджень щодо боргів чи штрафів. На початок повномасштабної війни 28 компаній мали російських власників, зараз — жодної.

Де найбільше «білого бізнесу»

Торгівля та ремонт автотранспорту — 1 485 компаній (понад 20% списку)

Переробна промисловість — 1 054

Аграрний сектор — 952

За регіонами лідирує Київ (1 689 компаній, 25,5%), далі йдуть Дніпропетровська (631), Київська (498), Львівська (467) та Полтавська області (311).

Хто з ФОПів у списку

До Клубу увійшли 530 ФОПів, з них 7 із закритими даними.

Найбільше ФОПів із переліку зареєстровано у Києві (82, або 16%), на Дніпропетровщині (11%) та Львівщині (9%).

Найпопулярніші сфери серед ФОПів — торгівля (200 підприємців, 38%), транспорт і логістика (11%), адмінпослуги (10%) та харчування (9%).

