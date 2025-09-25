0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Клуб білого бізнесу скорочується — чверть компаній вилучено з переліку

53
Клуб білого бізнесу скорочується — чверть компаній вилучено з переліку
Клуб білого бізнесу скорочується — чверть компаній вилучено з переліку
Кількість компаній та ФОПів у Клубі білого бізнесу зменшилася на 26% за останній квартал. Станом на сьогодні в оновленому переліку — 6 619 компаній та 530 ФОПів.
Про це свідчить інформація «Опендатабот».

Хто вибув і хто додався

За квартал з переліку вибули 3 227 компаній, а додалося лише 940. Також кількість підприємств із закритими даними зменшилася з 33 до 24.
Клуб білого бізнесу скорочується — чверть компаній вилучено з переліку
Нагадаємо, щоб потрапити до Клубу, бізнес повинен:
  • не мати податкових боргів та порушень протягом останніх 3 років,
  • подавати податкову звітність вчасно,
  • мати прозору структуру власності з відкритою інформацією про кінцевих власників,
  • демонструвати стабільні фінансові результати.
Попри це, в переліку є 3 компанії у стані припинення та ще одна — із відкритою справою про банкрутство.

Фінансові результати

  • 20 компаній задекларували дохід понад 10 млрд грн за 2024 рік.
  • 220 компаній мають від 1 до 10 млрд.
  • Найбільша група — 2 751 компанія з оборотом від 10 до 100 млн грн.
  • 130 компаній не подали фінансову звітність.
Клуб білого бізнесу скорочується — чверть компаній вилучено з переліку

Без «російського сліду»

Жодна компанія з оновленого списку не має відкритих проваджень щодо боргів чи штрафів. На початок повномасштабної війни 28 компаній мали російських власників, зараз — жодної.
Читайте також

Де найбільше «білого бізнесу»

  • Торгівля та ремонт автотранспорту — 1 485 компаній (понад 20% списку)
  • Переробна промисловість — 1 054
  • Аграрний сектор — 952
Клуб білого бізнесу скорочується — чверть компаній вилучено з переліку
За регіонами лідирує Київ (1 689 компаній, 25,5%), далі йдуть Дніпропетровська (631), Київська (498), Львівська (467) та Полтавська області (311).
Читайте також

Хто з ФОПів у списку

До Клубу увійшли 530 ФОПів, з них 7 із закритими даними.
Найбільше ФОПів із переліку зареєстровано у Києві (82, або 16%), на Дніпропетровщині (11%) та Львівщині (9%).
Найпопулярніші сфери серед ФОПів — торгівля (200 підприємців, 38%), транспорт і логістика (11%), адмінпослуги (10%) та харчування (9%).
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПодаткиБізнесГроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems