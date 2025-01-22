IT і маркетинг збирають вершки на ринку праці — дослідження — Finance.ua
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IT і маркетинг збирають вершки на ринку праці — дослідження

Особисті фінанси
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IT і маркетинг збирають вершки на ринку праці — дослідження
IT і маркетинг збирають вершки на ринку праці — дослідження
У 2024 році український ринок праці залишався нерівномірним. Рівно третина вакансій (буквально 33,33%) — це робота в столиці та Київській області. По 8% від усіх пропозицій передбачали роботу у Львівській і Дніпропетровській області, а також віддалено.
Про це йдеться в дослідженні work.ua.
IT і маркетинг збирають вершки на ринку праці
Хто ті щасливчики, що мають найбільшу зацікавленість до своїх вакансій від кандидатів? На Work.ua роботодавці розміщують пропозиції роботи у 28 категоріях.
Понад половину (53%) усіх відгуків отримують вакансії із 7 категорій:
  • «Продаж, закупівля»;
  • «IT, комп’ютери, інтернет»;
  • «Адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки»;
  • «Маркетинг, реклама, PR»;
  • «Секретаріат, діловодство, АГВ»;
  • «Сфера обслуговування»;
  • «Роздрібна торгівля».
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У щомісячних дослідженнях ринку праці Work.ua підкреслює особливо високу конкуренцію шукачів за віддалені вакансії та роботу у сфері IT.
На «дистанційку» шукачі відгукуються в 5 разів активніше, ніж на офлайн-роботу. Але інколи вакансії збирають неймовірну кількість відгуків за 1 день.
Рекордсменом за цим показником стала вакансія Front-End Developer, на яку за 1 день роботодавець отримав аж 555 відгуків. Від працівника очікували досвід роботи з HTML, CSS і JavaScript, знання основних фреймворків. 490 відгуків на день зібрала ще одна вакансія для Front-End Developer, де шукали кандидата з навичками роботи з ﻿Git, HTML, ﻿﻿Saas, сторонніми бібліотеками.
472 відгуки за 1 день отримав роботодавець, який шукав direct-менеджера (фахівця з обробки замовлень в інтернет-магазині). І хоча вакансія вимагала роботу в офісі в Києві та передбачала зарплату, нижчу за середню, шукачі були зацікавлені в пропозиції.
Загалом серед 10 вакансій, що за 1 день зібрали найбільше відгуків, було 5 пропозицій роботи для Front-end розробників, 4 — для direct-менеджерів і 1 — для контент-менеджера.

Довідка Finance.ua:

  • Як свідчать дані дослідження Djinni, зарплати ІТ-спеціалістів продовжують знижуватись. Наприклад, у 2024 році у кандидатів з 7+ роками досвіду медіанна зарплата вже $4500. Ті, в кого є 5−6 років, досвіду в середньому пишуть в профілі $3500, їх зарплата знизились саме в четвертому кварталі цього року.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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