IT і маркетинг збирають вершки на ринку праці — дослідження Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

IT і маркетинг збирають вершки на ринку праці — дослідження

У 2024 році український ринок праці залишався нерівномірним. Рівно третина вакансій (буквально 33,33%) — це робота в столиці та Київській області. По 8% від усіх пропозицій передбачали роботу у Львівській і Дніпропетровській області, а також віддалено.

Про це йдеться в дослідженні work.ua

IT і маркетинг збирають вершки на ринку праці

Хто ті щасливчики, що мають найбільшу зацікавленість до своїх вакансій від кандидатів? На Work.ua роботодавці розміщують пропозиції роботи у 28 категоріях.

Понад половину (53%) усіх відгуків отримують вакансії із 7 категорій:

«Продаж, закупівля»;

«IT, комп’ютери, інтернет»;

«Адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки»;

«Маркетинг, реклама, PR»;

«Секретаріат, діловодство, АГВ»;

«Сфера обслуговування»;

«Роздрібна торгівля».

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У щомісячних дослідженнях ринку праці Work.ua підкреслює особливо високу конкуренцію шукачів за віддалені вакансії та роботу у сфері IT.

На «дистанційку» шукачі відгукуються в 5 разів активніше, ніж на офлайн-роботу. Але інколи вакансії збирають неймовірну кількість відгуків за 1 день.

Рекордсменом за цим показником стала вакансія Front-End Developer, на яку за 1 день роботодавець отримав аж 555 відгуків. Від працівника очікували досвід роботи з HTML, CSS і JavaScript, знання основних фреймворків. 490 відгуків на день зібрала ще одна вакансія для Front-End Developer, де шукали кандидата з навичками роботи з ﻿Git, HTML, ﻿﻿Saas, сторонніми бібліотеками.

472 відгуки за 1 день отримав роботодавець, який шукав direct-менеджера (фахівця з обробки замовлень в інтернет-магазині). І хоча вакансія вимагала роботу в офісі в Києві та передбачала зарплату, нижчу за середню, шукачі були зацікавлені в пропозиції.

Загалом серед 10 вакансій, що за 1 день зібрали найбільше відгуків, було 5 пропозицій роботи для Front-end розробників, 4 — для direct-менеджерів і 1 — для контент-менеджера.

Довідка Finance.ua:

Як свідчать дані дослідження Djinni, зарплати ІТ-спеціалістів продовжують знижуватись. Наприклад, у 2024 році у кандидатів з 7+ роками досвіду медіанна зарплата вже $4500. Ті, в кого є 5−6 років, досвіду в середньому пишуть в профілі $3500, їх зарплата знизились саме в четвертому кварталі цього року.

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