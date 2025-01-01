Як змінились зарплати ІТ-спеціалістів у 2024 році — дослідження Djinni Сьогодні 11:05 — Особисті фінанси

Як змінились зарплати ІТ-спеціалістів у 2024 році — дослідження Djinni, freepik

Зарплати ІТ-спеціалістів продовжують знижуватись. Наприклад, у 2024 році у кандидатів з 7+ роками досвіду медіанна зарплата вже 4500. Ті, в кого є 5−6 років, досвіду в середньому пишуть в профілі $3500, їх зарплата знизились саме в четвертому кварталі цього року.

Про це свідчать дані дослідження Djinni.

Інфографіка: Djinni

Зарплати мідлів, у яких три-чотири роки досвіду, теж під кінець року знизились до $2350.

Стабільні зарплатні очікування у кандидатів з двома роками досвіду і менше. Наприклад, зарплата розробників без досвіду все ще 500 доларів.

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Зарплати у вакансіях senior розробників цього року майже стабільно $3500−5000. На такому рівні вони тримаються з третього кварталу 2023. На початку 2022 року це було $4500−6500.

Інфографіка: Djinni

Для мідлів-розробників у вакансіях зараз пропонують $3000−4500 (від 3 до 5 років досвіду). Один-два роки досвіду — це $1000−2000, до року досвіду — $300−700.

‍Цього року на Djinni найняли близько 800 кандидатів з зарплатою $5000 або вище. Це майже 10% наймів, така ж частка була у 2021-му. Минулого року частка дорогих наймів була 13%, а позаминулого — 16%.

Найбільше дорогих наймів у категорії Java — аж 88. Це трохи менше третини всіх Java наймів. Найбільше частка наймів на 5000 — у СТО, лідів та інших шефів. Далі йде Scala, де на високу зарплату найняли 12 з 15 кандидатів (велика частка, але мала вибірка). А далі — дата інженери (наймів в 4 рази більше). В цій категорії 36% найнятих кандидатів мали в профілі 5000 або вище. У девопсів — менше 27%.

У manual QA, дата і бізнес аналітиків, маркетологів та сапорту шанси на 5000 мінімальні, але не нульові.

Нагадаємо, як свідчать результати дослідження DOU, Grammarly та MacPaw залишаються серед найбажаніших компаній, в яких хотіли б працювати українські айтівці. Цього року до числа найпривабливіших компаній увійшли mono та NVIDIA.

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