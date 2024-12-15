У яких українських банках працює найбільше айтівців — Finance.ua

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У яких українських банках працює найбільше айтівців

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У яких українських банках працює найбільше айтівців
У яких українських банках працює найбільше айтівців
ПриватБанк став лідером серед українських банків за кількістю технічних спеціалістів в IT-командах. Усього в 15 банках, які увійшли до рейтингу, працює 73 572 співробітники, з них 8418 зайняті в IT-відділах.
Про це свідчить рейтинг видання DOU.
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До ТОП-5 банків за кількість IT-спеціалістів увійшли також Райффайзен Банк, ПУМБ, Ощадбанк і Sense Bank.

Діяльність айтівців у банках

Айтівці в банках створюють та оновлюють банківські системи, розробляють мобільні застосунки та онлайн-платформи.

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Вони також підтримують роботу серверів, мереж, баз даних і внутрішніх систем, і працюють над кібербезпекою для захисту даних клієнтів і фінансових операцій.
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У DOU зазначають, що кількість працівників в IT-відділах у більшості банків за останній рік майже не змінилася.
Лише в «ПУМБ» IT-підрозділ збільшився на 100 працівників. Найбільш потрібні вакансії — DevSecOps і Core Banking.

Вакансії

«Ощадбанк» має близько 20 відкритих вакансій в IT-відділи — потрібні менеджери проєктів, тестувальники й адміністратори. У «ПриватБанку» відкрито 150 вакансій в IT-відділ.
Рейтинг фінустанов в Україні за кількістю айтівців:
  1. ПриватБанк — 1669 технічних спеціалістів; 1748 працівників в IT-підрозділах.
  2. Райффайзен Банк — 852 техспеціалісти; 946 працівників в IT-підрозділах.
  3. «ПУМБ» — 770 техспеціалісти; 770 працівників в IT-підрозділах.
  4. Ощадбанк — 550 техспеціалістів; 550 працівників в IT-підрозділах.
  5. Sense Bank — 444 техспеціалістів; 512 працівників в IT-підрозділах.
  6. UKRSIBBANK BNP Paribas Group — 422 техспеціалісти; 424 працівники в IT-підрозділах.
  7. Укрексімбанк — близько 218 техспеціалістів; близько 218 працівників в IT-підрозділах.
  8. ОТП Банк — 203 техспеціалісти; 203 працівники в IT-підрозділах.
  9. Банк Альянс — 174 техспеціаліста; 194 працівники в IT-підрозділах.
  10. Кредобанк — близько 170 техспеціалістів; близько 200 працівників в IT-підрозділах.
  11. Укргазбанк — 170 техспеціалістів; 180 працівників в IT-підрозділах.
  12. Креді Агріколь Банк — 168 техспеціалістів; 218 працівників в IT-підрозділах.
  13. А-Банк — близько 150 техспеціалістів; близько 150 працівників в IT-підрозділах.
  14. Universal Bank — 131 техспеціаліст; 1844 працівники в IT-підрозділах.
  15. Банк Південний — 122 техспеціалісти; 261 працівник в IT-підрозділах.
За матеріалами:
dev.ua
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