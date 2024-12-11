Українцям стало простіше знайти роботу: кому надають перевагу — дослідження (інфографіка) — Finance.ua
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Українцям стало простіше знайти роботу: кому надають перевагу — дослідження (інфографіка)

Особисті фінанси
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Українцям стало простіше знайти роботу: кому надають перевагу — дослідження (інфографіка)
Українцям стало простіше знайти роботу: кому надають перевагу — дослідження (інфографіка)
Складна ситуація на ринку праці через війну, мобілізацію, міграцію та інші чинники призвела до того, що роботодавці зіткнулися з гострим дефіцитом кадрів.
Компанія GRC.ua показала результати масштабного дослідження «Барометр ринку праці 2024. Прогнози на 2025 рік», партнером якого виступив УНІАН.
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Порівняно з 2023 роком зросла кількість компаній, які працевлаштовують людей з інвалідністю — з 36% торік до 50% нинішнього року.
Українцям стало простіше знайти роботу: кому надають перевагу — дослідження (інфографіка)
Водночас збільшилася кількість роботодавців, які беруть на роботу ВПО — з 35% у 2023 році до 47% у 2024 році.
2024 року майже вдвічі більше компаній, ніж торік, охоче беруть на роботу військових — 24% у 2023 році, 43% у 2024 році.
Водночас усе ще є роботодавці, які не беруть до уваги інклюзивність, хоча їхня кількість скоротилася з 37% у 2023 році до 27% у 2024 році.
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Кадровий голод змушує роботодавців наймати на роботу працівників 50+, що раніше було рідкістю. 2024 рік став «проривним» у цьому питанні, адже 77% опитаних роботодавців заявили, що звертають увагу на кандидатів 50+ і наймають їх у разі відповідності профілю посади.
Ще 5% компаній планують найм таких працівників, але 18% опитаних не наймають і не планують у майбутньому наймати кандидатів 50+.
Українцям стало простіше знайти роботу: кому надають перевагу — дослідження (інфографіка)
Частіше українські організації наймають жінок на посади, які раніше обіймали фахівці-чоловіки. Переважна більшість, а це 64%, компаній озвучила, що наймають кандидаток на такі посади. Ще 11% планують наймати жінок, але 25% компаній не готові йти на такий крок.
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Попри ситуацію в країні 82% українців мають намір і надалі працювати на своєму місці або знайти нову роботу.
4% планують відкрити в Україні бізнес, а 2% опитаних хочуть повернутися в країну після закінчення війни.
Дослідження з’ясувало, що лише 6% українців не пов’язують своє майбутнє з рідною країною, з них 5% чекають можливості виїхати назавжди.

Довідка Finance.ua:

  • Наразі в Києві 39 провідних підприємств міста пропонують 175 вакансій з розв’язанням житлового питання для своїх майбутніх працівників. Київський міський центр зайнятості презентує унікальні можливості для тих, хто мріє про роботу в столиці.
  • Зазвичай святкові та неробочі дні мають особливі умови оплати, відповідно до Кодексу законів про працю. Оскільки Різдво та Новий рік цьогоріч припадають на будні дні, українці мали б додаткові вихідні або отримали б компенсацію за роботу на свята. Однак у 2024 році працівники можуть залишитись без традиційних бонусів.
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За матеріалами:
Finance.ua
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