Робота в столиці: які вакансії з житлом в Києві — Finance.ua

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Робота в столиці: які вакансії з житлом в Києві

Особисті фінанси
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Робота в столиці: які вакансії з житлом в Києві
Робота в столиці: які вакансії з житлом в Києві
Наразі в Києві 39 провідних підприємств міста пропонують 175 вакансій з розв’язанням житлового питання для своїх майбутніх працівників.
Київський міський центр зайнятості презентує унікальні можливості для тих, хто мріє про роботу в столиці.
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Розуміючи важливість комфортних умов проживання для співробітників, роботодавці пропонують гнучкі варіанти підтримки. Це може бути як безпосереднє надання житла у форматі гуртожитку чи хостелу, так і система компенсацій, що передбачає повне або часткове відшкодування вартості проживання.
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Які вакансії

  • Особливо привабливими є пропозиції для технічних спеціалістів: сапери з заробітною платою 74 535 гривень,
  • машиністи енергоблоку — 37 000 гривень,
  • електромонтери з обслуговування електроустаткування електростанцій — 34 000 гривень.
Широкі можливості відкриваються і для фахівців інших галузей. Столичні підприємства активно шукають юристів, спеціалістів з охорони праці, бухгалтерів.
Потрібні працівники сфери обслуговування — офіціанти, кухарі, а також технічний персонал — вантажники, контролери пасажирського транспорту, водії тролейбуса, охоронники та сортувальники. Для майстрів швейної справи також є цікаві пропозиції.
Зокрема, діапазон зарплат на позицію швачки варіюється від 15 до 20 000 грн з наданням житла.
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Довідка Finance.ua:

  • За даними Work.ua Finance.ua підготував актуальну добірку вакансій для пошукачів у фінансовому секторі (МФО) у листопаді 2024 року. Нагадаємо, що середня зарплата за категорією «Фінанси, банк» в Україні становить 19 000 грн.
  • Згідно зі статистикою Work.ua, середня зарплата в категорії «Страхування» в Україні — 27 500 грн. Це медіана заробітних плат за даними зі 150 вакансій, розміщених на Work.ua в цій категорії за останні 3 місяці.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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