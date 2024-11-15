Які вакансії пропонують у фінансовій сфері, МФО: ТОП-5 — Finance.ua

Які вакансії пропонують у фінансовій сфері, МФО: ТОП-5 Вчора 17:00 — Особисті фінанси

Які вакансії пропонують у фінансовій сфері, МФО: ТОП-5

За даними Work.ua Finance.ua підготував актуальну добірку вакансій для пошукачів у фінансовому секторі (МФО) у листопаді 2024 року.

Нагадаємо, що середня зарплата за категорією «Фінанси, банк» в Україні становить 19 000 грн.

Зарплата 19 500 — 21 000 грн, Львів.

Повна зайнятість. Також готові взяти студента.

Що потрібно робити: консультувати Клієнтів у відділенні та по телефону, видавати кредити та приймати платежі, дотримуватись корпоративних стандартів.

Компанія пропонує: оплачуване стажування з офіційним оформленням з 1-го дня, гідну заробітну плату, яка виплачується завжди вчасно. премії та класні подарунки за результативність. зручний та гнучкий графік: 5/2 з 8:00 до 17:00 або з 11:00 до 20:00, 2/2 з 08:00 до 20:00.

Зарплата 15 000 — 30 000 грн, Полтава.

Компанія пропонує офіційне працевлаштування з першого дня роботи. Стабільну та вчасну заробітну плату. Перший місяць — фіксована ставка 10,000 грн + гарантовані 3,000 грн. Участь у бонусній системі вже з перших днів роботи, можливий дохід від 15 000−30000 залежить від результатів вашої роботи. На вибір стандартний графік роботи. Оплачувані 24 дні відпустки та лікарняний. Кар’єрне зростання у компанії.

Зарплата 40 000 — 60 000 грн, Київ

Робота — віддалений формат, але перша зустріч в офісі в м. Києві.

Обов"язки. Вивчення фінансових ринків та прогнозування руху цін,. реалізація торгових стратегій за допомогою наших досвідчених спеціалістів, аналіз та оцінка власних торгових угод, визначення помилок та упущень та визначення шляхів виправлення помилок. Навчання (проходження тренінгів, курсів).

Зарплата при співбесіді, Київ.

Вимоги: знання основ бухгалтерського обліку та аудиту. Знання фінансові показники підприємства. Орієнтуватись у господарських операціях;. Орієнтуватись у звітності підприємства.

Зарплата при співбесіді, місто Луцьк.

Що потрібно робити. Готувати звіти і презентації у встановлені терміни. Проводити економічний аналіз показників реалізації. Здійснювати план/факт аналіз показників діяльності. Аналізувати ефективність діяльності АЗК. Брати участь в автоматизації процесів компанії.

Довідка Finance.ua:

На ринку праці у 2024 році спостерігається великий попит на спеціалістів з аналітики даних, кібербезпеки та фінансових технологій. Однак традиційні посади такі як касири та оператори кол-центру все ще залишаються популярними.

Завдяки численним перевагам віддаленої роботи для роботодавців і працівників, вона залишається актуальною. Дедалі більше працедавців визнають, що висококваліфіковані та креативні спеціалісти можуть виконувати роботу віддалено і бути такими ж продуктивними.

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