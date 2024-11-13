Осінні пропозиції: добірка вакансій для віддаленої роботи — Finance.ua
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Осінні пропозиції: добірка вакансій для віддаленої роботи

Особисті фінанси
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Осінні пропозиції: добірка вакансій для віддаленої роботи
Осінні пропозиції: добірка вакансій для віддаленої роботи
Завдяки численним перевагам віддаленої роботи для роботодавців і працівників, вона залишається актуальною. Дедалі більше працедавців визнають, що висококваліфіковані та креативні спеціалісти можуть виконувати роботу віддалено і бути такими ж продуктивними (якщо не більше).
Тому robota.ua ділиться добіркою віддалених вакансій. Якщо ви відчуваєте, що засиділися на поточній роботі та шукаєте нові виклики, саме час подумати про зміну кар’єри.

Бухгалтер з нарахування заробітної плати в EY

📍Віддалено або в офісі у Києві
Команда фахівців шукає старшого консультанта з розрахунку заробітної плати у відділ PAS (People Adisory Services). Серед обов’язків: координація роботи, що виконується молодшими членами команди, забезпечення точності в наданні повсякденних послуг для клієнтів; моделювання систем нарахування заробітної плати, пошук можливостей для постійного вдосконалення системи кадрового адміністрування клієнтів; консультаційна робота за комплексними запитами клієнтів у сфері трудового та податкового законодавства.
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Експерт з управління проєктами у сфері розвитку інфраструктури Data Center у Kyivstar

📍Віддалено або в офісі у Києві
Шукають професіонала з вищою технічною освітою; знанням побудови інфраструктури Data Center, телекому та ІТ-інфраструктури (бажано); досвідом управління великими проєктами та/або програмами (щонайменше 5 років у секторі Data Center або в аналогічному технічному середовищі); відмінними знаннями та досвідом роботи з усіма основними концепціями, інструментами та методами управління проєктами, розумінням методології управління проєктами та проєктного контролю; досвідом роботи з програмами Microsoft Project, AutoCAD, Visio тощо; знанням української та англійської мов (розмовна, вільне володіння технічною лексикою).
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Оператор служби підтримки (вхідна лінія) в Megogo

📍Віддалено або в офісі у Києві
Міжнародний медіасервіс шукає фахівця, якому гарантує: багато можливостей для розвитку; корпоративи; заняття з плавання, уроки настільного тенісу; консультації корпоративного психолога; знижки від брендів-партнерів.
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Middle Web Analyst у Rozetka

📍Віддалено або в офісі у Києві
Інтернет-магазин оголошує про відкриття вакансії. Майбутньому працівнику потрібно тісно взаємодіяти з продуктовою командою і командою розробки в рамках розв’язання аналітичних задач; проводити А/Б-тести від формування гіпотези до оцінки результатів в Google Optimize або аналогічних інструментах; проводити моніторинг KPI та маркетингових метрик (ROI, attribution); аналізувати товарну видачу та вартість позицій в продуктовій видачі.
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Фахівець відділу системного аналізу операцій клієнтів в Universal Bank

📍Віддалено або в офісі у Києві
Банк запрошує на роботу фахівця з досвідом роботи з АБС SCROOGE, WebBank (бажано); знанням вимог нормативних документів з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу; досвідом роботи у сфері фінансового моніторингу — не менше 1-го року (обов'язково); досвідченого користувача MS Office.
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Менеджер з інформаційної безпеки в Innoware

📍Віддалено або в офісі у Києві
ІТ-консалтингова компанія шукає працівника з вищою технічною освітою; досвідом роботи на аналогічній позиції — від 2-х років; досвідом проходження аудитів з інформаційної безпеки; досвідом проходження IT-сертифікації (ISO 27 001, SOC тощо) та/або підтримки дотримання вимог такої сертифікації (буде перевагою); знанням та досвідом роботи з інструментами захисту даних (Firewall, DLP, Vulnerability scanner або аналоги); розумінням процесу Secure SDLC; розумінням базових технологій IP-мереж: Routing, VPN, DNS; який володіє англійською мовою на рівні Intermediate/B1.
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Редактор по роботі з науковими журналами і статтями у Statti

📍Віддалено
Організація, що спеціалізується на публікації наукових статей в журналах, включених до наукометричних баз Scopus, Web of Science, шукає спеціаліста з досвідом роботи. Основні обов’язки: самостійний підбір журналів, включених до баз Scopus, під статтю; подача наукових статей в журнали; активна комунікація з журналами щодо наявних проєктів, за потреби — дзвінки; супровід та відповідальність за кожну статтю аж до її публікації. Серед вимог до кандидатів: знання англійської мови (рівень В2), вміння редагувати та форматувати статті.
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PR Manager у Samsung Electronics

📍Віддалено або в офісі у Києві
Портрет ідеального кандидата: вища освіта в галузі журналістики, PR, маркетингу, комунікацій; вільне володіння англійською мовою (обов'язково); досвід роботи у сфері зв’язків з громадськістю — не менше 5 років; навички написання та редагування текстів; досвід роботи із засобами масової інформації; досвід планування заходів; галузі, яким надається перевага: ІТ, медіа, PR.
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Режисер (ка) монтажу YouTube-проєктів на мілітарну тематику у Starlight Media

📍Віддалено або в офісі у Києві
Завдання майбутнього працівника: монтаж відео для YouTube-проєктів на іноземні ринки (хронометраж відео — 10−15 хвилин); генерація озвучки за допомогою 11 Labs; підбір звукових та візуальних шаблонів для створення унікального стилю усіх відео проєкту; щоденна взаємодія з контент-менеджером та керівником проєкту; адаптація репортажів, відеоматеріалів під потреби проєкту.
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Менеджер з процесного управління у «Банк Південний»

📍Віддалено або в офісі у Дніпрі
Банк запрошує взяти участь у конкурсі на вакансію. Ключові завдання: розробка, впровадження та розвиток методології процесного управління в банку; методологія регламентації процесів банку та методологія моделювання; проведення навчання з питань методології процесного управління в банку; розробка, впровадження та розвиток методології визначення показників ефективності для процесів банку.
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За матеріалами:
Finance.ua
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