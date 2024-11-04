Мінімальна зарплата в Німеччині у 2025 році: що зміниться — Finance.ua

Мінімальна зарплата в Німеччині у 2025 році: що зміниться Сьогодні 19:03 — Особисті фінанси

Мінімальна зарплата в Німеччині у 2025 році: що зміниться

Підвищення мінімальної зарплати у Німеччині, яке відбудеться 1 січня, вплине на всі категорії працівників, адже мінімальна заробітна плата в Німеччині покликана забезпечити справедливу оплату праці та поліпшити добробут громадян.

Видання Ukrainian in Germany розповіло, яка мінімальна зарплата буде встановлена, що входить до її розрахунку та як вона зміниться у порівнянні з минулими роками.

Яка мінімальна зарплата в Німеччині у 2025 році?

З 1 січня 2025 року мінімальна зарплата в Німеччині, за годину нетто, складе 12,82 євро. Це підвищення порівняно з 12,41 євро у 2024 році та є черговим кроком у серії регулярних змін мінімальної заробітної плати в Німеччині, що здійснюються відповідно до зростання вартості життя.

Мінімальна заробітна плата в Німеччині у 2025 році встановлюється на основі рекомендацій Комісії з питань мінімальної зарплати, яка переглядає її кожні два роки. Така політика забезпечує своєчасне коригування зарплат відповідно до економічних змін, підтримуючи стабільність доходів громадян.

Особливості нетто-заробітку

Зарплата нетто (або чистий дохід) — це сума, яку працівник отримує після відрахувань податків та інших зобов’язань. Важливо розуміти, що мінімальна зарплата в Німеччині у 2025 році за годину нетто буде залежати від різних факторів, таких як рівень оподаткування, місце проживання працівника та інші індивідуальні аспекти. Хоча на загальнонаціональному рівні мінімальна ставка за годину брутто складатиме 12,82 євро, фактична нетто-зарплата може відрізнятися.

Мінімальна зарплата в Німеччині у 2025 році буде обов’язковою для всіх працівників, які досягли 18 років, незалежно від тривалості робочого часу чи сфери зайнятості. Це означає, що всі дорослі працівники зможуть скористатися новим підвищенням. Втім, є деякі винятки, до яких належать:

стажери, які проходять обов’язкове стажування в рамках навчання;

тимчасові стажери до трьох місяців, які працюють для ознайомлення з професією;

волонтери та учасники добровільних соціальних програм.

Такі винятки важливі для підтримки освітніх і соціальних програм, але не підпадають під категорію обов’язкової мінімальної заробітної плати в Німеччині.

Які виплати враховуються до мінімальної заробітної плати у 2025 році?

Не всі виплати, що отримують працівники, автоматично враховуються до розрахунку мінімальної зарплати. Законодавство визначає кілька видів виплат, що входять або не входять до розрахунку:

одноразові премії, як-от різдвяні бонуси або відпускні, враховуються до мінімальної зарплати, якщо вони виплачуються безпосередньо за виконану роботу;

надбавки за нічну роботу або за роботу у вихідні й святкові дні також можуть бути включені до розрахунку;

пільги в натуральній формі, такі як харчування або проживання, зазвичай не зараховуються до мінімальної зарплати.

Обов’язки роботодавців

Відповідно до законодавства, роботодавці зобов’язані забезпечувати виплату мінімальної зарплати в Німеччині у 2025 році, а також документувати робочий час працівників. Такий облік дозволяє контролювати відповідність виплат мінімальним вимогам та уникати правових порушень.

Роботодавці, які не дотримуються встановлених вимог щодо мінімальної заробітної плати в Німеччині, можуть зіткнутися з штрафами та іншими правовими наслідками. Тому їм варто ретельно стежити за виконанням своїх обов’язків.

Контрольний список: як працівникам перевірити мінімальну зарплату?

Щоб упевнитися у відповідності зарплати нормам, працівники можуть дотримуватися таких кроків:

Перевірити платіжну відомість — регулярно аналізуйте свою зарплату, щоб переконатися, що вона відповідає мінімальній заробітній платі в Німеччині 2025 року. Документуйте робочий час — зберігайте облік відпрацьованих годин, щоб мати підтвердження виконаної роботи. Використовуйте калькулятор мінімальної зарплати. Це дозволяє оперативно перевірити, чи зарплата відповідає вимогам.

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Роботодавець не платить мінімальну зарплату — що робити?

Якщо роботодавець не дотримується норм щодо мінімальної заробітної плати в Німеччині, працівник має у своєму розпорядженні кілька засобів правового захисту та установ, до яких він може звернутися. Ось що можна зробити в такій ситуації:

Домовленість із роботодавцем: Першим кроком має бути спроба вирішити проблему безпосередньо з роботодавцем. Іноді недотримання вимог може бути пов’язане з непорозумінням або адміністративною помилкою. Залучення допомоги профспілок: Якщо прямі переговори не дали результату, працівник може звернутися по допомогу до місцевої профспілки. Профспілки в Німеччині мають великий досвід у захисті прав працівників. Більше інформації можна знайти на сайті DGB. Звернення до Трудової інспекції: Наступним кроком є звернення до Трудової інспекції Німеччини (Finanzkontrolle Schwarzarbeit). Це установа, відповідальна за дотримання трудового законодавства, в тому числі щодо мінімальної заробітної плати. Детальну інформацію про процедуру повідомлення можна знайти тут. Використання правової допомоги: У крайніх випадках, коли інші методи не спрацьовують, працівник може звернутися за правовою допомогою. У Німеччині існує низка організацій та юридичних фірм, які спеціалізуються на трудовому праві і можуть допомогти з претензіями. Поінформованість про права: Важливо, щоб працівники знали про свої права і знали, куди звертатися по допомогу. Інформацію про права працівників та мінімальну заробітну плату можна знайти на урядових сайтах та в організаціях із захисту прав працівників.

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