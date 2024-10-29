Як українцям отримати посвідку на постійне проживання у Німеччині — Finance.ua

Як українцям отримати посвідку на постійне проживання у Німеччині
З початком війни багато українців шукали безпечний притулок у Німеччині, і значна частина з них задумується над отриманням посвідки на постійне місце проживання (ПМП) у Німеччині. Портал Ukrainians in Germany розповів, які вимоги діють у 2025 році для українців, що прагнуть залишитися у Німеччині.
Основні переваги
Від початку повномасштабної війни українці, які виїхали та продовжують виїжджати через війну до Європи, у тому числі до Німеччини, отримують статус тимчасового європейського захисту. Проте у разі стабілізації ситуації та забезпечення безпеки в Україні, українцям, які скористалися цим статусом, буде потрібно повернутися на Батьківщину. Також усі надані сьогодні українцям можливості, пов’язані з медичним страхуванням, освітою, соціальною підтримкою, пільгами та доступом до ринку праці, будуть недоступними.
Тому чимало українців, яким вдалося інтегруватися та прилаштуватися до життя в Німеччині, замислюються про те, щоб отримати постійне місце проживання (ПМП) в країні.
За загальними правилами для отримання постійного місця проживання в Німеччині (Niederlassungserlaubnis) необхідно відповідати певним вимогам, однією з яких є перебування на території країни понад 5 років.
Підстави для отримання дозволу на постійне проживання в Німеччині
За стандартною процедурою для того, щоб отримати в Німеччині право на постійне проживання, необхідно виконати декілька умов:
- проживання на території Німеччини із статусом тимчасового захисту більше 5 років;
- наявність власного житла (йдеться не обов’язково про житло у власності, це може бути орендоване житло, за яке ви сплачуєте самостійно, без субсидії Wohngeld);
- стабільний дохід, який дозволяє вам самостійно забезпечувати себе (ви не маєте користуватися громадянською допомогою та іншими дотаціями від Джобцетру або Соціаламту);
- наявність оформленого страхування;
- володіння німецькою мовою на рівні від А2 (підтвердження сертифікатом).
Як пишуть експерти, найбільш реальними та переконливими підставами для продовження права на проживання в Німеччині є:
- отримання освіти;
- наявність робочого контракту;
- бізнес-віза;
- Blue card;
- віза фрілансера.
При цьому у випадку отримання освіти в Німеччині студент повинен мати фінансове забезпечення на весь період навчання — йдеться про суму приблизно в 930 євро на місяць.
Основні категорії заявників
Українці можуть отримати ПМП в Німеччині через різні програми, кожна з яких має свої умови. Основні категорії включають:
- біженці та особи з тимчасовим захистом — багато українців у 2025 році ще мають тимчасовий захист за параграфом 24, який дозволяє залишатися в Німеччині та отримувати допомогу від держави. Через певний час українці з цим статусом можуть подавати заявки на постійне проживання;
- працевлаштовані — якщо ви працюєте в Німеччині офіційно, маєте стабільний дохід та медичне страхування, ви можете подати заявку на ПМП після чотирьох років;
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- студенти та випускники — якщо ви здобули освіту у Німеччині і працюєте за фахом, ПМП може бути доступне після двох років працевлаштування;
- сімейне возз’єднання — українці, які возз’єднуються з членами родини, можуть отримати постійне місце проживання після декількох років проживання у країні разом з близькими.
Вимоги для українців
Залежно від вашого статусу, вимоги можуть включати:
- Достатній дохід для самозабезпечення. Для тих, хто хоче залишитися в Німеччині після війни, важливо мати стабільний дохід, який дозволяє покривати базові потреби без залежності від соціальної допомоги.
- Знання німецької мови. Зазвичай потрібне знання німецької мови на рівні В1, що підтверджує інтеграцію у суспільство.
- Підтвердження статусу проживання. Це може бути дозвіл на тимчасовий захист або інший легальний статус (наприклад, за «параграфом 24 Німеччина для українців»).
- Соціальні внески. Сплата податків та внесків до пенсійного фонду є важливим критерієм, особливо для працевлаштованих осіб.
Процедура подання заявки
Щоб подати заявку на ПМП у Німеччині, потрібно дотримуватися такого алгоритму:
1. Підготовка документів
Зазвичай, для подачі потрібно мати такі документи:
- дійсний паспорт;
- підтвердження легального перебування в країні;
- підтвердження доходу та працевлаштування;
- сертифікат про знання німецької мови.
2. Запис на прийом до відділу імміграції
У більшості міст можна записатися онлайн або зателефонувати до місцевого відділу імміграційної служби.
3. Подача документів і очікування на рішення
Зазвичай розгляд заявки може займати до кількох місяців. У процесі можуть вимагати додаткові документи.
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