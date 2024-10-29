Як українцям отримати посвідку на постійне проживання у Німеччині — Finance.ua

Як українцям отримати посвідку на постійне проживання у Німеччині Сьогодні 09:13 — Особисті фінанси

Як українцям отримати посвідку на постійне проживання у Німеччині

З початком війни багато українців шукали безпечний притулок у Німеччині, і значна частина з них задумується над отриманням посвідки на постійне місце проживання (ПМП) у Німеччині. Портал Ukrainians in Germany розповів, які вимоги діють у 2025 році для українців, що прагнуть залишитися у Німеччині.

Основні переваги

Від початку повномасштабної війни українці, які виїхали та продовжують виїжджати через війну до Європи, у тому числі до Німеччини, отримують статус тимчасового європейського захисту. Проте у разі стабілізації ситуації та забезпечення безпеки в Україні, українцям, які скористалися цим статусом, буде потрібно повернутися на Батьківщину. Також усі надані сьогодні українцям можливості, пов’язані з медичним страхуванням, освітою, соціальною підтримкою, пільгами та доступом до ринку праці, будуть недоступними.

Тому чимало українців, яким вдалося інтегруватися та прилаштуватися до життя в Німеччині, замислюються про те, щоб отримати постійне місце проживання (ПМП) в країні.

За загальними правилами для отримання постійного місця проживання в Німеччині (Niederlassungserlaubnis) необхідно відповідати певним вимогам, однією з яких є перебування на території країни понад 5 років.

Підстави для отримання дозволу на постійне проживання в Німеччині

За стандартною процедурою для того, щоб отримати в Німеччині право на постійне проживання, необхідно виконати декілька умов:

проживання на території Німеччини із статусом тимчасового захисту більше 5 років;

наявність власного житла (йдеться не обов’язково про житло у власності, це може бути орендоване житло, за яке ви сплачуєте самостійно, без субсидії Wohngeld);

стабільний дохід, який дозволяє вам самостійно забезпечувати себе (ви не маєте користуватися громадянською допомогою та іншими дотаціями від Джобцетру або Соціаламту);

наявність оформленого страхування;

володіння німецькою мовою на рівні від А2 (підтвердження сертифікатом).

Як пишуть експерти, найбільш реальними та переконливими підставами для продовження права на проживання в Німеччині є:

отримання освіти;

наявність робочого контракту;

бізнес-віза;

Blue card;

віза фрілансера.

При цьому у випадку отримання освіти в Німеччині студент повинен мати фінансове забезпечення на весь період навчання — йдеться про суму приблизно в 930 євро на місяць.

Основні категорії заявників

Українці можуть отримати ПМП в Німеччині через різні програми, кожна з яких має свої умови. Основні категорії включають:

біженці та особи з тимчасовим захистом — багато українців у 2025 році ще мають тимчасовий захист за параграфом 24, який дозволяє залишатися в Німеччині та отримувати допомогу від держави. Через певний час українці з цим статусом можуть подавати заявки на постійне проживання;

працевлаштовані — якщо ви працюєте в Німеччині офіційно, маєте стабільний дохід та медичне страхування, ви можете подати заявку на ПМП після чотирьох років;

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студенти та випускники — якщо ви здобули освіту у Німеччині і працюєте за фахом, ПМП може бути доступне після двох років працевлаштування;

сімейне возз’єднання — українці, які возз’єднуються з членами родини, можуть отримати постійне місце проживання після декількох років проживання у країні разом з близькими.

Вимоги для українців

Залежно від вашого статусу, вимоги можуть включати:

Достатній дохід для самозабезпечення. Для тих, хто хоче залишитися в Німеччині після війни, важливо мати стабільний дохід, який дозволяє покривати базові потреби без залежності від соціальної допомоги. Знання німецької мови. Зазвичай потрібне знання німецької мови на рівні В1, що підтверджує інтеграцію у суспільство. Підтвердження статусу проживання. Це може бути дозвіл на тимчасовий захист або інший легальний статус (наприклад, за «параграфом 24 Німеччина для українців»). Соціальні внески. Сплата податків та внесків до пенсійного фонду є важливим критерієм, особливо для працевлаштованих осіб.

Процедура подання заявки

Щоб подати заявку на ПМП у Німеччині, потрібно дотримуватися такого алгоритму:

1. Підготовка документів

Зазвичай, для подачі потрібно мати такі документи:

дійсний паспорт;

підтвердження легального перебування в країні;

підтвердження доходу та працевлаштування;

сертифікат про знання німецької мови.

2. Запис на прийом до відділу імміграції

У більшості міст можна записатися онлайн або зателефонувати до місцевого відділу імміграційної служби.

3. Подача документів і очікування на рішення

Зазвичай розгляд заявки може займати до кількох місяців. У процесі можуть вимагати додаткові документи.

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