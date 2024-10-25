Кількість працевлаштованих українців у Німеччині зросла удвічі від початку війни — дослідження Сьогодні 15:28 — Особисті фінанси

Кількість працевлаштованих українців у Німеччині зросла удвічі від початку війни — дослідження

У Німеччині працевлаштовані 30% українських біженців (з 1,1 мільйона). Це майже вдвічі більше, ніж улітку 2022 року, коли працювало лише 16% українців.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного Федеральним інститутом демографічних досліджень (BiB).

Зазначається, що кількість працевлаштованих в Німеччині українців, які знайшли в країні захист від російської війни, продовжує збільшуватися, що є на користь ФРН, яка відчуває брак робочої сили. Так, показник зріс майже вдвічі з 16 відсотків влітку 2022 року до 30 відсотків навесні 2024 року.

Зараз у Німеччині проживає близько 1,1 мільйона українців.

Перешкоди при пошуку роботи

Директорка BiB Катаріна Шпіс головними перешкодами при пошуку роботи назвала відсутність знання німецької мови та тривалі процедури визнання професійної кваліфікації, здобутої в Україні.

Скільки українців зараз шукають роботу в Німеччині

Зараз у Німеччині працевлаштовані 30% українських біженців, ще 30% наразі шукають роботу.

92% українців, які поки що не шукають роботи, або відвідують мовні курси, або кажуть, що недостатньо володіють німецькою для працевлаштування. Інші доглядають дітей чи родичів, а рівень зайнятості матерів з маленькими дітьми становить лише 22%.

Як зазначається у дослідженні, близько 50% українців, які є шукачами захисту, мають професійний досвід у так званих «вузьких професіях», до яких належить, зокрема, медсестринські та медичні професії, а також ремесла.

«Ця діяльність вже характеризується нестачею кваліфікованих працівників у Німеччині. Високі мовні вимоги чи складні процедури визнання іноземних професійних кваліфікацій ускладнюють працевлаштування», — сказав Андреас Етте. Проте потенціал тих, хто шукає захист, ще недостатньо використовується, оскільки лише менша частина зараз працює за цими професіями.

Також дослідники дійшли висновку, що українці краще інтегруються в німецький ринок праці за інші групи біженців. Насамперед це пов’язано з рівнем освіти та кваліфікації вище середнього, легшим доступом до ринку праці та житла та доступності інтеграційних та мовних курсів — умов, створених для українців владою.

Довідка Finance.ua:

раніше очільник відомства канцлера ФРН Вольфґанґ Шмідт заявив про збільшення частки працевлаштованих українських біженців за останній рік. За даними, наведеними Шмідтом, якщо минулого року частка українців працездатного віку, які мають роботу в Німеччині, становила 23%, то зараз цей показник зріс до 29% завдяки покращенню консультаційних послуг;

міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував соціальну допомогу, які українці отримують у Німеччині, передавати безпосередньо Україні.

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