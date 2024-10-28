Актуальні вакансії в банках: знайдіть роботу своєї мрії — Finance.ua

Актуальні вакансії в банках: знайдіть роботу своєї мрії Сьогодні 10:30 — Особисті фінанси

Актуальні вакансії в банках: знайдіть роботу своєї мрії

Війна ставить перед банківським сектором серйозні виклики, проте банки адаптувались до нових реалій і стабільно надають послуги українцям та навіть пропонують нові фінансові продукти.

На ринку праці у 2024 році спостерігається великий попит на спеціалістів з аналітики даних, кібербезпеки та фінансових технологій. Однак традиційні посади такі як касири та оператори кол-центру все ще залишаються популярними.

За даними Work.ua, станом на жовтень 2024 року середня зарплата за категорією «Фінанси, банк» в Україні становить 18 900 грн.

Finance.ua підготував актуальну добірку вакансій для пошукачів у банківському секторі.

monobank шукає головного фахівця відділу контролю за експортними та капітальними операціями на віддалений формат роботи.

Кандидат на посаду повинен розумітись на нормативних актах Національного банку з питань валютного законодавства; мати аналогічний досвід від 1 року; мати вищу освіту.

Фінустанова пропонує офіційне працевлаштування з першого робочого дня; стабільний графік роботи — 5/2 з 9:00 до 18:00; програму медичного страхування; розвиток та можливість кар’єрного росту; зарплату розміром 37 300 грн до оподаткування.

Також mono шукає PHP Senior Engineer на гібридну чи віддалену роботу.

Кандидат повинен мати понад 3 роки досвіду роботи з PHP 7.0 та вище; понад 5 років роботи з Symfony Framework; знати та працювати з REST API; вміти проєктувати та розробляти високомасштабовані та розширювані застосунки.

Обіцяють гідну винагороду та її регулярний перегляд за результатами; гнучкий графік роботи без трекерів; 100% страхування здоров’я і картку Platinum від monobank

Sense Bank шукає головного економіста в Києві.

Кандидат повинен мати повну вищу економічну/фінансову освіту; досвід роботи у фінансовому моніторингу від 2-х років; знати та розуміти роботу АБС Б2.

Банк пропонує конкурентну заробітну плату; щорічні перегляди винагороди відповідно до власної ефективності та фінансових показників банку; бонуси за досягнення КРІ; медичне страхування.

Ощадбанк шукає оператора контакт-центру в Києві.

Банк готовий брати на роботу студентів та кандидатів без досвіду роботи. Серед вимог: вільне володіння українською та російською мовами; готовність працювати з великими об’ємами інформації; бажання допомагати клієнтам.

Банк обіцяє 25 тис. грн заробітної плати; умови для професійного та кар’єрного зростання; офіційне працевлаштування; безкоштовне медичне страхування.

А-банк теж шукає оператора контактного центру на віддалену роботу.

Основне завдання — вихідний обдзвін клієнтів з метою врегулювання питань простроченої заборгованості на ранніх термінах прострочення.

Банк обіцяє оплачуване навчання з професійним тренером; зарплату розміром 25 300 грн (ставка+бонус до оподаткування); офіційне працевлаштування та корпоративний коучинг.

Національний банк шукає Senior Project Manager у Києві.

Установа вимагає, щоб кандидат мав понад 7 років загального професійного досвіду у сфері фінансових послуг, роздрібного банківського обслуговування та ІТ-сектору або консалтингу.

Регулятор пропонує контракт на 12 місяців; віддалений формат роботи на період воєнного стану; а розмір заробітної плати буде визначено на основі оцінки якості та відповідності професійного досвіду та компетенцій кандидата.

Глобус банк у пошуках начальника/заступника начальника відділення банку в Києві.

Потрібно буде залучати нових клієнтів та будувати міцні партнерські стосунки з наявними; забезпечувати високоякісне обслуговування як фізичних, так і юридичних осіб; організовувати роботу відділення, контролювати всі операції та координувати діяльність команди.

Натомість банк пропонує зарплатню 50 тис. грн та щомісячні премії; офіційне працевлаштування; 28 днів офіційної відпустки для відпочинку та відновлення.

Піреус Банк у пошуках фахівця з обслуговування юридичних осіб у Києві.

Від кандидата очікують: мати вищу освіту з економіки, фінансів, банківської справи; досвід роботи від 1 року у банківській сфері з юридичними особами; володіння англійською мовою на середньому рівні.

Зі свого боку обіцяють офіційне працевлаштування; європейські стандарти роботи та цінності; ринковий рівень заробітної плати; медичне страхування; професійний ріст та навчання.

Укрсиббанк шукає Head of Compliance Financial security division у Києві.

Хто розглядає дану посаду, повинен мати повну вищу освіту (економічна, юридична, у галузі менеджменту); не менше 3 років банківського стажу в галузі комплаєнс/фінансового моніторингу/санкцій/валютного контролю/документарних операцій та інших суміжних галузях компетенції.

Банк пропонує офіційне працевлаштування; медичне страхування та страхування життя; заробітну плату на рівні провідних роботодавців та щорічні перегляди винагороди відповідно до власної ефективності та фінансових показників банку.

ПриватБанк у пошуках керівника управління розробки процесів кредитування на віддалену роботу, або в офісі в Києві.

Від кандидата вимагають понад 3 роки досвіду роботи на релевантних посадах в банках; досвід з розробки та/або модифікації кредитних процесів для юридичних осіб; професійні знання кредитних процесів та кредитних продуктів бізнес-клієнтів.

Своїм співробітникам банк пропонує офіційне працевлаштування; конкурентну заробітну плату; медичне страхування та корпоративний мобільний зв’язок; корпоративне навчання; цікаві проєкти, амбіційні задачі та динамічний розвиток.

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