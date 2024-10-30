Робота у сфері страхування: зарплати та вакансії — Finance.ua

Робота у сфері страхування: зарплати та вакансії Сьогодні 10:30 — Особисті фінанси

Робота у сфері страхування: зарплати та вакансії

Ринок страхування в Україні сьогодні — один з найдинамічніших секторів економіки, що активно зростає та потребує нових фахівців. Компанії активно шукають нові таланти для зміцнення своїх команд. Від кваліфікованих фахівців до новачків — можливостей на ринку більш ніж достатньо. А сфера страхування демонструє стабільне зростання середніх зарплат. Згідно зі статистикою Work.ua, середня зарплата в категорії «Страхування» в Україні — 27 500 грн. Це медіана заробітних плат за даними зі 150 вакансій, розміщених на Work.ua в цій категорії за останні 3 місяці.

Ось добірка актуальних вакансій — можливо, саме тут ви знайдете омріяну роботу.

20 000 грн, віддалено

Страхова Компанія Universalna запрошує в команду Центру врегулювання збитків фахівця зі збору документів та комунікації. Готові розглянути кандидатів з різних міст, адже робота дистанційна.

Основні обов’язки:

збір та перевірка базового пакета документів від Клієнта та потерпілого щодо заявленого страхового випадку (переважно договори КАСКО та ОЦВ);

комунікація з клієнтами, потерпілими по діях необхідним для подачі Страховику необхідних документів. (телефон, месенджери на ПК — переважно);

спрямування шаблонних запитів, листів та отримання відповідей на них. (в т.ч. запити/уточнення/доповнення по документах в разі необхідності).

ведення справи в системі Страховика в частині внесення інформації з отриманих документів;

«Завантаження» в електронному вигляді отриманих документів до справи в системі Страховика.

Вимоги:

повна зайнятість (дистанційно)

розуміння базових принципів документообігу та базових навичок роботи з документами.

перевага кандидатам з досвідом роботи у страхуванні та врегулюванні збитків, контакт-центрах.

бажано вища освіта (економічна, фінанси, технічна).

Страхова компанія пропонує офіційне працевлаштування, безкоштовне медичне страхування працівників та пільгове медичне страхування родичів. За бажанням — сучасний, комфортний офіс (Київ: бульвар Лесі Українки, 9, Машинобудівна, 44, також офіси у всіх обласних центрах)

26 000 грн + комісійні від продажів, Київ

Страхова компанія запрошує менеджера у відділ страхування роздрібних клієнтів. Вакансія не передбачає холодні дзвінки і пошук клієнтів. Потрібно консультувати клієнтів, які самі звертаються в компанію щодо покупки страхових продуктів.

Функціональні обов’язки:

продажі страхових продуктів роздрібним клієнтам компанії

укладання та супровід договорів страхування

консультування по страхових продуктах

пролонгації, крос-продажі

Компанія гарантує офіційне працевлаштування згідно із законодавством України, а також «білу» заробітну платню, що стабільно виплачується 2 рази на місяць. Вона складається із окладу та комісійних за кожен укладений договір страхування.

30 000 грн, Київ

Страхова компанія з українським капіталом Vuso шукає фахівця по роботі з клієнтами, що буде виконувати такі завдання:

робота з базою клієнтів відділення: продовженням договору, утриманням;

крос-продажі продуктів;

робота з вхідним потоком;

робота з партнерами.

Серед вимог до кандидатів на цю позицію:

вища освіта;

досвід роботи у страховій або банківській сфері (буде перевагою);

уміння і бажання продавати та розвиватися в сфері страхування;

відповідальність, старанність і комунікабельність.

Натомість компанія пропонує офіційне працевлаштування, соціальні гарантії згідно з КЗпП України; графік роботи: з 09:00 до 18:00, з Пн-Пт; пільгове страхування майна та комфортні умови праці та демократичну атмосферу.

40 000 грн, Київ

Шукають фахівця, обов’язками якого буде:

робота з клієнтами по продажу страхових продуктів;

підбір фінансових продуктів (кредит, лізинг) для купівлі авто.

Вимоги:

досвід роботи у сфері страхування, в банківській сфері від 1 року та більше;

вільне володіння українською мовою;

комунікабельність, відповідальність, наполегливість, старанність, уважність;

знання програми 1С.

Своєю чергою компанія пропонує офіційне працевлаштування, соц. гарантії згідно з КЗпП, офіційну заробітну плату, можливість бронювання, медичне страхування коштом компанії, корпоративне навчання та роботу у команді професіоналів.

16 000 — 17 000 грн, Київ

Шукають людину, яка буде:

брати участь в організації/супроводженні процедури страхування майна, цінностей та співробітників банку;

взаємодіяти зі страховими компаніями для отримання страхового відшкодування;

готувати матеріали та звіти щодо страхування на розгляд колегіальних органів банку;

брати участь у формуванні проєктів та виконання затвердженого бюджету доходів та витрат за напрямком страхування, мобільного зв’язку;

здійснювати оплату згідно з рахунками по договорах страхування, контролювати оплати;

взаємодіяти з іншими підрозділами банку для отримання погоджень по додатковим угодам та рахункам до сплати;

опрацьовувати заявки на підключення/відключення співробітників до мобільного зв’язку, вести звітність за напрямком.

Вакансія на повну зайнятість, куди готові взяти студента, людину з інвалідністю, пенсіонера — обов’язково з вищою освітою.

Обіцяють щорічні перегляди заробітної плати відповідно до власної ефективності та фінансових показників банку, бонуси за досягнення КРІ, медичне страхування, 28 днів щорічної відпустки та додаткові дні відпустки та інші бонуси.

Київ

Страхова Компанія «Княжа» запрошує на роботу Спеціаліста Департаменту врегулювання страхових випадків м. Київ.

Функціональні обов’язки:

прийняття документів від клієнтів по страховим випадкам;

оформлення страхових справ та рішень.

Кандидатів заохочують повним соціальним пакетом згідно з КЗпП України (у тому числі офіційний дохід у повному обсязі, оплачувані відпустки, лікарняні та відрядження); конкурентоспроможною заробітною платою та нормованим робочим днем в столичному офісі.

17 500, віддалено

Обов’язки майбутнього працівника:

організація і координація екстреної і планової медичної допомоги застрахованим особам;

прийняття телефонних звернень від застрахованих осіб з фіксуванням інформації в базі даних;

віддалений медичний супровід застрахованого при настанні страхового випадку;

проведення первинної медичної експертизи;

контроль надання медичних послуг.

Серед вимог до кандидатів:

базова вища медична освіта, крім стоматологічного та фармацевтичного напряму;

знання основ фармакології;

знання основних схем лікування в терапевтичній та хірургічній практиках;

грамотна українська, російська мова, хороша дикція;

навички активного слухання та аналізу ситуації.

Обіцяють офіційні виплати зарплати 2 рази на місяць, оплачувані лікарняні, а також відпустку тривалістю 25 днів.

Київ, віддалено

Universalna, компанія Всесвітньої фінансової групи Fairfax Канада, оголошує конкурс на вакансію Фахівця врегулювання збитків в медичному страхуванні.

Вимоги до кандидата:

Медична або фармацевтична освіта обов’язково

Досвід роботи в страхуванні з аналогічним або подібним функціоналом.

Досвідчений користувач комп’ютерних програм Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, 1С)

Обов’язками буде:

Розгляд заяв від фізичних осіб на відшкодування збитків

Співпраця з брокерами щодо врегулювання справ на відшкодування від фізичних осіб (письмово і в телефонному режимі)

Надання клієнтам/продавцям/представникам СК в регіонах необхідні та вичерпні пояснення щодо умов договорів страхування, порядку дій, переліку необхідних документів при зверненні застрахованих під час подання заяви на виплату

Роз’яснення клієнтам щодо надання необхідних документів. Перегляд справи на наявність повного пакета документів тощо.

Universalna пропонує кандидатам своєчасну і конкурентну оплату праці, перспективи кар’єрного росту, а також медичне корпоративне страхування після закінчення випробувального терміну.

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