Мільйони безробітних і багато вакансій: що з ринком праці — думка експерта — Finance.ua
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Мільйони безробітних і багато вакансій: що з ринком праці — думка експерта

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Мільйони безробітних і багато вакансій: що з ринком праці — думка експерта
Мільйони безробітних і багато вакансій: що з ринком праці — думка експерта
В Україні є близько 2 мільйонів безробітних людей, але разом з тим існує величезний дефіцит робочих рук. Цей парадокс є наслідком структурних викривлень на ринку праці.
Про це розповів в етері КИЇВ24 економіст, член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
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«У нас по окремих напрямках діяльності є надзвичайно великий дефіцит кадрів. Мова йде про робітничі спеціальності, про людей, які працюють в логістиці. У той же час, коли ми говоримо про економічні спеціальності, юридичні, журналістику, там є достатньо велика кількість людей, які шукають роботу і не можуть знайти», — розповів експерт.
Ця ситуація, за словами Пендзина, свідчить про істотне структурне викривлення ринку праці. Першопричиною такої ситуації він називає проблеми із професійною освітою, зокрема з підготовкою на робітничі спеціальності.
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Експерт також зауважив, що зараз спостерігається гострий дефіцит працівників у традиційно чоловічих професіях. Наприклад, зараз логістичні компанії змушені відкривати курси для жінок з навчання керуванню вантажним транспортом.

Довідка Finance.ua:

  • Офіційного безробіття в Україні досяг історичного мінімуму. Однак йдеться саме про кількість тих, хто офіційно зареєструвався як безробітний. Станом на грудень таких було усього 94,2 тисячі, з яких 75,8 тисячі — жінки.
  • Потреба роботодавців у працівниках продовжує зростати. Лише офіційно зареєстрований вакансій в Україні є 46,7 тисячі, що на 50% більше, ніж було рік тому.
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За матеріалами:
УНІАН
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