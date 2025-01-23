Додаткова робота: плюси підробітку та коли краще від нього відмовитися — Finance.ua

Додаткова робота: плюси підробітку та коли краще від нього відмовитися Сьогодні 19:05 — Особисті фінанси

Додаткова робота: плюси підробітку та коли краще від нього відмовитися

Підробіток — ідеальний варіант додаткового доходу. Часто основна робота дає необхідні соціальні гарантії та можливості для розвитку, але не допомагає повною мірою закривати всі фінансові потреби, тоді на допомогу приходить підробіток. Але додаткова зайнятість підходить не всім та в деяких випадках навпаки — може зіграти з вами злий жарт.

Фахівці robota.ua зібрали всі плюси підробітку та розповідаємо, коли краще не братися за ще одну роботу.

Плюси підробітку

Основний та беззаперечний плюс підробітку — додатковий дохід. Але дивитися в сторону підробітку потрібно, якщо у вас є й інші аргументи «за».

Наявність ресурсу

Якщо до чи після основної роботи у вас є достатньо вільного часу та сили на виконання додаткової роботи, то можна розглянути пошук підробітку. Але тут важливо памʼятати про work-life balance. Адже вихідні та вільний від роботи час дуже важливі. Потрібно відпочивати та відновлювати свої ресурси, аби не нашкодити здоровʼю.

Досягнення фінансової цілі

Якщо у вас є короткострокова фінансова ціль і підробіток необхідний для її досягнення — це ще один аргумент на користь підробітку. Так у вас буде мотивація, а після досягнення цілі, ви повернетеся до звичного ритму життя та роботи.

Відсутність заборони

Ухвалювати рішення про додаткову роботу потрібно лише тоді, коли це не відобразиться негативно на вашій основній роботі. Якщо ваш роботодавець не забороняє підробіток, то лише тоді можете дивитися в його бік.

Наявність навичок та вмінь

Якщо у вас є навички та вміння, що не затребувані за основним місцем роботи з різних причин, але ви хочете їх реалізувати та знайти їм застосування на практиці, то підробіток — чудова нагода.

Підтримка

Важливо, щоб ваше рішення взятися за додаткову роботу підтримували близькі та рідні. Особливо якщо в сімʼї усі звикли, що якусь домашню роботу завжди виконуєте ви, а за наявності підробітку часу на неї може не залишитися.

Коли від підробітку краще відмовитися

Потреба у додатковому заробітку все ж не здатна перекрити всі аргументи «проти». Тому під час ухвалення рішення щодо підробітку зважайте і на них.

Ненормований робочий графік

Якщо на поточному місці роботи у вас трапляються перепрацювання чи форс-мажори, які потрібно вирішувати у позаробочий час, то підробіток у такий графік втиснути майже неможливо.

Складні особисті обставини

Якщо ви самотужки виховуєте маленьку дитину або доглядаєте за старшими родичами, то поєднати це з додатковою роботою буде непросто.

Зміни в основній роботі

Якщо ви нещодавно вийшли на роботу, у вас змінився керівник чи зона відповідальності, то основна робота потребуватиме всієї вашої уваги та максимальної залученості. В такому разі часу на підробіток у вас не буде.

Який підробіток обрати

Якщо аргументи «за» переважили та ви в пошуках підробітку, радимо звертати увагу на такі види додаткової зайнятості:

З можливістю регулювання завантаженості (курʼєр, водій таксі, дизайнер, копірайтер тощо). Тут ви самі визначатимете, скільки часу готові витратити на додаткову роботу та який заробіток за неї отримаєте.

З можливістю професійного розвитку (лектор, програміст, SMM-спеціаліст). Така робота дотична до вашої основної сфери і дає можливість ще більше прокачати свої професійні навички.

З можливістю спробувати нову сферу. Якщо ви давно хочете змінити сферу діяльності, можете спершу спробувати свої сили в ній. Це допоможе познайомитися з реальними робочими процесами і зрозуміти, чи підходить вона вам.

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