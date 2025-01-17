Зарплати українців за рік зросли на 20%, — Мінекономіки — Finance.ua
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Зарплати українців за рік зросли на 20%, — Мінекономіки

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Зарплати українців за рік зросли на 20%, — Мінекономіки
Зарплати українців за рік зросли на 20%, — Мінекономіки
Середня зарплата штатних працівників в Україні за 2024 рік зросла на 20,3% до 20 985 гривень. Зростання реальних зарплат (з урахуванням інфляції) становило 13%.
Про це заявив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.
Таким чином, номінальне зростання зарплат у 2024 році було вище за попередні очікування уряду (20 581 гривень). Зростання реальних зарплат також перевищило очікування (12%).
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Мінекономіки, як і раніше, прогнозує, що у 2025 році середня зарплата зросте до 24 389 гривень. В реальному вимірі зарплати зростуть на 8,1%.
Зарплати українців за рік зросли на 20%, — Мінекономіки
Телюпа повідомив, що в уряді прогнозують інфляцію у 2025 році на рівні 9,5% (грудень до грудня). Водночас прогноз щодо зростання ВВП також залишається без змін — 2,7%.

Довідка Finance.ua:

  • За даними work.ua, у грудні розмір середньої заробітної плати, пропонованої роботодавцями, склав 24 000 (+5% до листопада).
  • За даними OLX Робота, медіанна зарплата в Україні станом на кінець 2024 року становить 20 000 грн (480 дол. США).
  • За останніми даними Державної служби статистики, за 9 місяців 2024 року середньомісячна заробітна плата штатних працівників склала 20 592 грн.
  • Податкове навантаження на зарплати українців зросло у грудні. Наприклад, якщо нараховано 8 тис. гривень мінімальної зарплати, то з неї військовий збір складе 5% або 400 гривен (раніше було 1,5%), ПДФО 18% - 1 440 гривень та ЄСВ (платить роботодавець) 22% - 1 760 гривень. Таким чином на руки людина отримає 6 160 гривень, а ще 1 760 гривень заплатить додатково роботодавець. Це означає, що податкове навантаження на фонд заробітної плати зросло з 41,5% до 45%.
  • У Мінекономіки оцінюють зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2024 році у 3,6%.
За матеріалами:
РБК-Україна
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