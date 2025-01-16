Мінекономіки оцінило зростання ВВП України у 2024 році — Finance.ua

Мінекономіки оцінило зростання ВВП України у 2024 році Сьогодні 14:03

Мінекономіки оцінило зростання ВВП України у 2024 році

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України 2024 року оцінюють у 3,6%.

Про це повідомила перша віцепрем’єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко на засіданні парламентського економічного комітету в середу.

«3,6% - очікується зростання ВВП за підсумками 2024 року; +0,6% - до цього зростання додала політика „Зроблено в Україні“. На 15,2% зріс український експорт у грошовому обчисленні, досягнувши $41,7 млрд», — написала вона у Фейсбуці за підсумками засідання.

Серед інших важливих результатів Свириденко зазначила, що 67% доходів держави від усіх підприємств країни забезпечили критично важливі підприємства, які бронювали своїх працівників, а приватизація принесла втричі більше від запланованого — 12 млрд грн.

«У фокусі на цей рік зберегти економічне відновлення і зміцнювати економічну самодостатність», — наголосила перша віцепрем’єрка.

Як повідомлялося, 2024 року Держстат попередньо оцінив зростання реального ВВП у першому кварталі у 6,5%, у другому — у 3,7% і в третьому — у 2%. Інфляція за підсумками року становила 12%.

Нацбанк України наприкінці жовтня підвищив прогноз зростання економіки у 2024 році з 3,7% до 4%, а на 2025 рік — з 4,1% до 4,3%. Водночас НБУ погіршив прогноз інфляції на 2024 рік із 8,5% до 9,7%, на 2025 рік із 6,6% до 6,9%.

Читайте також ВВП України: аналітики прогнозують уповільнення зростання економіки в 2025 ріці

Мінекономіки очікувало зростання ВВП України 2024 року на 3,9% за інфляції 9,5%, а держбюджет-2025 побудований на прогнозі зростання ВВП на 2,7% за інфляції 9,5%.

За словами Свириденко, 2025 року Мінекономіки продовжить реалізовувати політику «Зроблено в Україні», спрямовану на розвиток українського виробництва. За оцінкою міністерства, за бюджетної інвестиції держави в 35 млрд грн у 2024 році вдалося домогтися додаткового приросту ВВП у розмірі 88 млрд грн.

«Цього року особливу увагу приділимо розширенню політики локалізації в публічних і оборонних закупівлях. Країни, що входять до GPA, залишаються винятком», — зазначила очільниця Мінекономіки.

Плани на 2025

Вона зазначила, що в програмі компенсації для аграріїв 25% вартості за купівлю сільськогосподарської техніки у 2025 році поставлено завдання збільшити кількість виробників на 20%, а в програмі компенсації 15% вартості енергетичної, колісної та іншої техніки — долучити до неї ще понад 100 виробників.

За словами Свириденко, 2025 року також буде продовжено підтримку індустріальних парків, на розвиток інфраструктури яких заплановано виділити 1 млрд грн. «Стосовно підтримки проєктів зі значними інвестиціями, то плануємо підписати ще 4 спеціальні інвестиційні договори», — додала перша віцепрем’єрка.

Вона повідомила також, що у 2025 році продовжиться реформа управління державною власністю та приватизація. «Сподіваюся, зможемо перезапустити механізм державно-приватного партнерства», — наголосила також Свириденко.

Щодо зовнішньої торгівлі вона повідомила про наміри розвивати у 2025 році торговельні відносини з ключовими політичними партнерами, насамперед із країнами Пан-Євро-Мед, державами Близького Сходу, Північної Африки та Балкан, а також налагоджувати торговельний діалог зі США, де, попри нові підходи до торгівлі, Україні потрібна подальша підтримка щонайменше у вигляді звільнення від тарифів на сталь.

«У розрізі фінансування експорту плануємо докапіталізувати українську Експортно-кредитну агенцію та розширити продукти торговельного фінансування», — зазначила також глава Мінекономіки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.