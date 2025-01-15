ВВП України: аналітики прогнозують уповільнення зростання економіки в 2025 ріці — Finance.ua

ВВП України: аналітики прогнозують уповільнення зростання економіки в 2025 ріці Сьогодні 21:04 — Казна та Політика

ВВП України: аналітики прогнозують уповільнення зростання економіки в 2025 ріці

В минулому році економіка України зростала, незважаючи на війну. За попередньою оцінкою Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), реальний ВВП у 2024 році зріс на 3,8%. Однак в 2025 році економіка зростатиме більш стримано — на рівні 3%.

Про це йдеться у повідомленні інституту.

Зростанню виробництва металургії та видобутку залізної руди сприяв доступ до українського морського коридору. Зокрема аграрні компанії експортувати свою продукцію як морем, так і залізницею. Загалом ліпша логістика, ніж у 2023 році, сприяла певному збільшенню експорту товарів. Крім того, розвитку машинобудування та легкої промисловості надалі сприяли оборонні замовлення.

«Стрімке зростання заробітних плат внаслідок браку робочої сили та подальші соціальні виплати і індексація пенсій, що частково фінансувались за рахунок міжнародної допомоги, сприяли відчутному зростанню реальної валової доданої вартості в торгівлі», — зазначають аналітики.

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Однак через невизначеності, яка повʼязана з війною, продовж всього року компанії обмежували свої інвестиції.

«Зусилля уряду та міжнародних донорів зі страхування військових ризиків та надання гарантій, як очікуємо, будуть більш результативними у 2025 році. Тоді ж надійде більше інвестиційного фінансування в межах другого компоненту UkraineFacility. В цілому, ми очікуємо, що зростання реального ВВП у 2025 році становитиме близько 3%», — вважають аналітики.

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