Держборг України перевищив 90% ВВП — Forbes — Finance.ua
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Держборг України перевищив 90% ВВП — Forbes

Казна та Політика
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Держборг України перевищив 90% ВВП — Forbes
Держборг України перевищив 90% ВВП — Forbes
Державний борг України на кінець 2024 року сягнув близько 7 трлн грн. Таким чином, відношення державного боргу до ВВП сягнуло 92%.
Про це йдеться у розборі результатів виконання державного бюджету в 2024 році, здійсненому Аналітичним відділом Forbes Ukraine. Це сукупний державний борг, що окрім прямої заборгованості України також включає борги, гарантовані державою.
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В структурі державного боргу левова частина (96%) припадає на прямий борг держави, решта 4% - на борги, гарантовані державою.
Для порівняння, у 2023 році державний борг становив 5,5 трлн грн, або 84% ВВП.
Збільшення державного боргу впродовж 2023 року відбувалося через значні зовнішні та внутрішні запозичення, потрібні для фінансування бюджету воєнного часу.
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Ще одним суттєвим чинником зростання держборгу є послаблення курсу гривні до провідних валют світу, яке збільшує гривневий масштаб боргів у іноземній валюті.
Перед повномасштабним вторгненням у 2021 році розмір державного боргу становив 2,67 трлн грн, або 49% ВВП.
За матеріалами:
Forbes.ua
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