Держборг України зріс до 160 млрд доларів — Finance.ua

Держборг України зріс до 160 млрд доларів Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Держборг України зріс до 160 млрд доларів

Державний та гарантований державою борг України на 30 листопада 2024 року становив 6,645 трлн гривень або 159,74 млрд доларів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів

Протягом листопада 2024 року сума боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 231,12 млрд гривень, в доларовому еквіваленті борг збільшився на 4,37 млрд доларів.

З початку року держборг зріс на 1,125 трлн гривень або на 14,43 млрд доларів.

Запозичення в листопаді

На валютні рахунки уряду в НБУ за листопад надійшло 6,678 млрд доларів. З цієї суми:

4,788 млрд доларів — від Світового банку (допомога США)

1,350 млрд доларів від Сполучених Штатів;

235,0 млн доларів — від Японії;

191,9 млн доларів — від розміщення валютних ОВДП;

99,9 млн доларів — від Південної Кореї;

12,9 млн доларів — від інших партнерів.

Середній курс зріс за місяць з на 0,3% до 41,35 грн/долар.

Держборг України

Нагадаємо, за даними Мінфіну, держборг України стає дешевшим та більш довгостроковим. З початку 2024 року середньозважена його вартість скоротилася на 21,8% - з 6,24 до 4,88%.

За даними пресслужби, середня строковість державного боргу складає понад 11 років.

В розрізі кредиторів левову частку державного та гарантованого боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав — 58%.

МВФ прогнозує, що у 2025 році державний борг України вперше становитиме понад 100% валового внутрішнього продукту. У найближчі кілька років, за прогнозами, заборгованість уже не опуститься нижче за 100% ВВП.

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