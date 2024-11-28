Держборг України: навіть за базовим сценарієм розвитку подій він вищий за 100% ВВП — Finance.ua

Держборг України: навіть за базовим сценарієм розвитку подій він вищий за 100% ВВП Сьогодні 20:03 — Казна та Політика

Держборг України: навіть за базовим сценарієм розвитку подій він вищий за 100% ВВП

Обсяг держборгу України вже наближається до 100% ВВП, а потреби у фінансуванні відновлення та реконструкції національної економіки зараз становлять близько 600 млрд дол.

Про це пише Zn.ua.

Імітаційно-балансова модель за методологією DSA генерує майбутні значення показників державного боргу та потреб у позичковому фінансуванні, виходячи з допущень середньострокової динаміки макроекономічних і фінансових показників України.

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Навіть у рамках базового сценарію пікове значення державного боргу — 103,9% ВВП суттєво відхиляється від економічно безпечного рівня. У рамках же негативного сценарію прогнозується перманентне зростання розміру державного боргу із досягненням максимальної величини — 130% ВВП у 2028 році.

В цілому комплексний аналіз DSA говорить про те, що утримання стійкості державних фінансів України в середньостроковому періоді потребуватиме залучення адекватних обсягів зовнішнього фінансування, доведення частки грантів у його структурі щонайменше до 45% і проведення повторної реструктуризації зовнішнього боргу 2026 року.

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Оптимістично-коригуючий сценарій DSA дає такі прогнозні показники державного боргу: 102,7% ВВП у 2025 році, 90,1% у 2026-му, 85,5% у 2027-му і 82% ВВП у 2026 році.

Лише впровадження дієвих коригуючих заходів дасть можливість повернутися до спадної динаміки держборгу та наблизитися до проміжних граничних показників боргу і потреб у позичковому фінансуванні.

Для реалізації цього сценарію колективні інститути ЄС і його держави-члени мають відігравати провідну роль у справі мобілізації достатнього пільгового фінансування для України в рамках бюджетних механізмів ЄС.

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