Держборг України цього року подешевшав більш ніж на 20% — Finance.ua

Держборг України цього року подешевшав більш ніж на 20% Сьогодні 14:02 — Казна та Політика

Держборг України цього року подешевшав більш ніж на 20%

Державний та гарантований державою борг України з початку 2024 року став дешевшим на понад 20%.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Станом на 30 вересня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6409 млрд грн, або $155,7 млрд, в тому числі:

державний та гарантований державою зовнішній борг — 4613 млрд грн (72% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $112,1 млрд;

державний та гарантований державою внутрішній борг — 1796 млрд грн (28%) або $43,6 млрд.

В цілому протягом 3 кварталу 2024 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України зріс у гривневому еквіваленті на 241 млрд грн, а в доларовому еквіваленті — на $3,5 млрд в основному внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів, зокрема від ЄС межах фінансового інструменту Ukraine Facility.

Водночас державний та гарантований державою боргу України стає дешевшим та більш довгостроковим. З початку 2024 року станом на 30 вересня середньозважена його вартість скоротилася на 21,8% - з 6,24 до 4,88%. Середня строковість державного боргу складає понад 11 років.

Інфографіка: Мінфін

В розрізі кредиторів левову частку державного та гарантованого боргу становлять:

пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав — 58%;

випущені цінні папери на внутрішньому ринку складають 27%;

випущені цінні папери на зовнішньому ринку — 12%;

позики, одержані від комерційних банків, інших фінансових установ — 3%.

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В розрізі валютної структури державного та гарантованого боргу:

частка євро — 36%;

гривні — 25%;

дол. США — 24%;

СПЗ — 11%;

в інших валютах, зокрема у фунтах стерлінгів, канадських доларах та японських єнах — 4%.

Інфографіка: Мінфін

Нагадаємо, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев раніше повідомляв , що станом на 30 вересня 2024 року державний та гарантований державою борг склав 6 404 млрд грн, у валютному еквіваленті — 155,6 млрд дол. Державний борг у вересні збільшився за рахунок запозичень на внутрішньому ринку.

До кінця 2024 року Міністерство фінансів України планує залучити понад 15 млрд доларів США зовнішнього фінансування.

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