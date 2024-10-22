Президент підписав закон про превентивну реструктуризацію боргів — Finance.ua

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Президент підписав закон про превентивну реструктуризацію боргів

Казна та Політика
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Президент підписав закон про превентивну реструктуризацію боргів
Президент підписав закон про превентивну реструктуризацію боргів
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства. Ухвалення закону було однією з вимог Ukraine Facility Plan.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
«Підписано закон № 10 143 — вдосконалення процедури банкрутства та наближення її до європейських стандартів. В тому числі запровадження превентивної реструктуризації», — сказано в повідомленні.

Що передбачає закон

Закон впроваджує механізм превентивної реструктуризації, що дозволить бізнесу, який опинився у скрутному фінансовому становищі, уникнути банкрутства. Тепер арбітражного керуючого зможуть призначати на ранніх стадіях урегулювання боргу, а його призначення здійснюватиметься за поданням кредиторів, а не боржника.
Процедура передбачає комплекс управлінських, фінансових, правових та технічних заходів для запобігання неплатоспроможності підприємства. Процедура триватиме не більше 6 місяців та коштує значно менше, ніж досудова санація чи банкрутство.
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Закон має імплементувати в українське законодавство основні принципи Директиви ЄС 2019/1023 про рамки превентивної реструктуризації, про списання боргу та дискваліфікацію, про заходи для підвищення ефективності процедур, пов’язаних із реструктуризацією, неплатоспроможністю та списанням боргу.
Директивою 2019/1023 передбачено, що саме превентивні заходи повинні стати основними механізмами щодо недопущення неплатоспроможності боржників.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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