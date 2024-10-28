Гетманцев назвав причини збільшення державного боргу — Finance.ua

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Гетманцев назвав причини збільшення державного боргу

Казна та Політика
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Гетманцев назвав причини збільшення державного боргу
Гетманцев назвав причини збільшення державного боргу
Станом на 30 вересня 2024 року державний та гарантований державою борг склав 6 404 млрд грн, у валютному еквіваленті — 155,6 млрд дол. Державний борг у вересні збільшився за рахунок запозичень на внутрішньому ринку.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
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За його словами, у вересні державний борг у гривні зріс на 0,5% (+32,3 млрд грн), у валютному еквіваленті — на 0,6% (+0,9 млрд дол.).
При цьому, як зазначає Гетманцев, вересень став одним із небагатьох місяців, коли приріст державного боргу зумовлювався запозиченнями на внутрішньому ринку (+40,5 млрд грн), тоді як зовнішній борг хоч і мінімально, але скоротився (-8,9 млрд грн).
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«Така динаміка обумовлюється активізацією залучення Мінфіном ОВДП на аукціонах з метою фінансування збільшеного дефіциту бюджету через зростаючі потреби сектору безпеки і оборони», — пояснив нардеп.
Він нагадав, що у вересні обсяги розміщень ОВДП були найбільшими з початку року. За даними Міністерства фінансів, у вересні на аукціонах із розміщення ОВДП було залучено 72,4 млрд грн в еквіваленті в усіх валютах, що у 2,5 рази більше, ніж у серпні. При цьому платежі з погашення ОВДП у вересні склали 26,5 млрд грн.

Структура державного боргу (на кінець вересня):

  • 74,8% - борг у валюті (зовнішній + валютні ОВДП), 25,2% - борг у гривні (до війни 65,1% на 34,9%);
  • 72% - зовнішній борг, 28% - внутрішній (до війни 61% і 39% відповідно);
  • 58,4% - зовнішні офіційні позики, 26,9% - ОВДП, 10,3% - єврооблігації, 4,4% - інша заборгованість.
«У жовтні варто очікувати на продовження тенденції до помітного нарощування внутрішнього держборгу. Нагадаю, НБУ з 11 жовтня запровадив низку рішень, що стимулюватимуть пожвавлення участі банків у аукціонах із розміщення ОВДП і відповідно їх участі у фінансуванні дефіциту бюджету», — написав Гетманцев.
Ідеться про збільшення нормативу обов’язкових резервів банків (на 5 в.п.) при одночасному збільшенні пропорції вкладання цих резервів у бенч-марк ОВДП (з 50 до 60%).
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«Аби додатково направити вільну ліквідність банків у купівлю ОВДП, знижено ставку за тримісячними ДС-сертифікатами. Раніше Мінфін та НБУ прийняли низку інших операційних рішень (зокрема щодо запровадження т.з. switch операцій, розширення функціоналу депозитарію НБУ), що стимулюватимуть первинний і вторинний ринок ОВДП. У жовтні слід також очікувати на відновлення зростання зовнішнього держборгу через надання 6-го траншу за програмою EFF на суму 1,1 млрд дол.», — підсумував нардеп.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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