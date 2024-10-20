Вплив повномасштабної війни на розмір державного боргу України (інфографіка) — Finance.ua

Вплив повномасштабної війни на розмір державного боргу України (інфографіка) Вчора 19:12 — Казна та Політика

Вплив повномасштабної війни на розмір державного боргу України (інфографіка)

Державний борг України скоротився як у гривневому, так і в доларовому еквіваленті завдяки реструктуризації єврооблігацій. На кінець серпня він становив 6,4 трлн гривень (154,7 млрд доларів). За прогнозами Мінфіну, до кінця наступного року борг перевищить 8 трлн гривень, але зменшиться з 100,5% до 97% ВВП.

«Слово і діло» розповідає , як змінювався розмір держборгу протягом повномасштабної війни (у доларах).

У січні та лютому 2022 року державний та гарантований державою борг становив 95,4 млрд і 93,3 млрд доларів.

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У березні розмір держборгу становив 96,8 млрд і почав зростати далі: квітень — 97,6 млрд (+0,8%), травень — 101,4 млрд (+3,9%), червень — 105,4 млрд (+3,9%).

У липні 2022-го розмір державного боргу скоротився на 8,2% - до 96,8 млрд доларів. Протягом наступних місяців він знову зростав і на кінець 2022 року становив 111,4 млрд доларів. Зовнішній борг складав 64,1% цієї суми, внутрішній — 35,9% (на початку року співвідношення було 59,5% та 40,5%).

Протягом минулого року розмір державного боргу скорочувався лише двічі: у лютому — на 0,4% (116 млрд доларів) та у вересні — на 0,2% (133,6 млрд).

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Станом на січень 2023-го Україна була винна 116,4 млрд доларів (65% зовнішній борг, 35% - внутрішній), до грудня борг зріс до 145,3 млрд доларів (70% - зовнішній, 30% - внутрішній).

У січні 2024 року розмір державного боргу становив 144,9 млрд доларів (-0,3%), у лютому — 143,7 млрд (-0,8%), у березні — 151,1 млрд (+5,1%), у квітні — 151,5 млрд (+0,3%), у травні — 151 млрд (-0,3%), у червні — 152,2 млрд (+0,8%), у липні — 155,4 млрд (+2,1%), у серпні — 154,7 млрд (-0,4%).

Довідка Finance.ua:

26 країн, де мешкає 40% найбіднішого населення світу, мають рекордний рівень боргів, який не спостерігався з 2006 року;

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що світовий борг перевищить 100 трлн дол до кінця 2024 року, а до кінця десятиліття наблизиться до 100% ВВП;



у серпні Україна оголосила про операцію з обміну та запит на згоду щодо змін в умовах існуючих єврооблігацій.



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