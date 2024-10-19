Борги 26 найбідніших країн досягли рекордного рівня за 18 років — Finance.ua
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Борги 26 найбідніших країн досягли рекордного рівня за 18 років

Світ
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Борги 26 найбідніших країн досягли рекордного рівня за 18 років
Борги 26 найбідніших країн досягли рекордного рівня за 18 років
26 країн, де мешкає 40% найбіднішого населення світу, мають рекордний рівень боргів, який не спостерігався з 2006 року.
Про це йдеться у новому звіті Світового банку, повідомляє Reuters.
За оцінкою експертів, сьогодні ці країни в середньому бідніші, ніж напередодні пандемії коронавірусу, тоді як решта світу вже значною мірою оговталася від Covid-19 і відновила траєкторію зростання.
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Країни, що включені до дослідження: Афганістан, Бурунді, Буркіна-Фасо, ЦАР, ДР Конго, Еритрея, Ефіопія, Гамбія, Гвінея-Бісау, Ліберія, Мадагаскар, Малі, Мозамбік, Малаві, Нігер, Північна Корея, Руанда, Судан, Сьєрра-Леоне, Сомалі, Південний Судан, Сирія, Чад, Того, Уганда, Ємен.
Як йдеться у звіті Світового банку, ці країни — з річним доходом менше 1145 доларів на душу населення — все більше залежать від грантів та кредитів із майже нульовою ставкою.
Їхнє середнє відношення боргу до ВВП перебуває на 18-річному максимумі, а половина країн або перебуває у борговій кризі, або є високий ризик зіткнутися з нею.
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При цьому дві третини з 26 найбідніших країн або перебувають у стані збройних конфліктів, або мають труднощі з підтриманням порядку через інституційну та соціальну нестабільність, яка перешкоджає іноземним інвестиціям.
Стихійні лиха також завдали великих збитків цим країнам за останнє десятиліття.
У період з 2011 до 2023 року стихійні лиха стали причиною щорічної втрати 2% ВВП, що вп’ятеро перевищує показник серед країн із рівнем доходу нижчим за середній.
За матеріалами:
Слово і Діло
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