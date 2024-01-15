П’ять найбагатших людей подвоїли статки, а п’ять мільярдів людей стали біднішими — Finance.ua

П’ять найбагатших людей подвоїли статки, а п’ять мільярдів людей стали біднішими Сьогодні 18:26 — Світ

П’ять найбагатших людей подвоїли статки, а п’ять мільярдів людей стали біднішими

З 2020 року сукупний статок п’яти найбагатших людей світу збільшився більш ніж удвічі і склав 869 млрд доларів, тоді як п’ять мільярдів людей стали біднішими.

Про це йдеться у звіті Oxfam, опублікованому на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі, повідомляє Reuters

йдеться, що мільярдер зараз або управляє, або є основним акціонером 7 із 10 найбільших компаній світу.

Oxfam закликала уряди приборкати владу корпорацій шляхом руйнування монополій, запровадження податків на надприбутки та багатство та просування альтернатив акціонерному контролю, таких як форми власності співробітників.

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За оцінками, 148 провідних корпорацій заробили 1,8 трлн доларів прибутку, що на 52% більше, ніж у середньому за 3 роки, що дозволило виплатити акціонерам величезні суми, навіть незважаючи на те, що мільйони працівників зіштовхнулися із кризою вартості життя, оскільки інфляція призвела до скорочення заробітної плати у реальному вираженні.

«Ця нерівність не випадкова, клас мільярдерів забезпечує, щоб корпорації приносили їм більше багатства за рахунок решти», — сказав тимчасовий виконавчий директор Oxfam International Амітабх Бехар.

Доповідь у Давосі

Заходи в Давосі були організовані для підтримки «капіталізму зацікавлених сторін», який, за словами ВЕФ, визначає корпорацію не лише як засіб максимізації прибутку, а й як реалізацію «людських та громадських устремлінь як частину ширшої соціальної системи».

Oxfam заявила, що її звіт, заснований на різних джерелах даних, від Міжнародної організації праці та Світового банку до щорічного списку багатих людей Forbes, показав, що такі сподівання далекі від реалізації.

Зростання добробуту п’яти найбільших мільярдерів із поправкою на інфляцію було викликане сильним зростанням активів генерального директора Tesla Ілона Маска, голови LVMH Бернара Арно, Джеффа Безоса з Amazon, співзасновника Oracle Ларрі Еллісона та інвестора Уоррена Баффета.

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Тим часом, згідно з аналізом Oxfam, майже 800 мільйонів працівників за останні два роки зіткнулися з тим, що їхня заробітна плата не встигає за інфляцією, що в середньому еквівалентно 25 дням втрати річного доходу на одного працівника.

Дослідження показало, що з 1600 найбільших корпорацій світу лише 0,4% публічно зобов’язалися виплачувати працівникам прожитковий мінімум та підтримувати прожитковий мінімум у своїх ланцюжках створення вартості.

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