Найбагатші у світі родини збагатіли за рік на $1,5 трильйона — Finance.ua

Найбагатші у світі родини збагатіли за рік на $1,5 трильйона Сьогодні 18:21 — Світ

Найбагатші у світі родини збагатіли за рік на $1,5 трильйона

У 2023 році найбагатші родини у світі стали ще багатшими на $1,5 трильйона або на 43%, повідомляє Bloomberg.

Перше місце посів Мохаммед Аль Нахайян — представник найбагатшої родини у світі за підсумками 2023 року. Він є третім сином засновника та президента ОАЕ й успадкував цю посаду від батька. Статки родини становлять $305 млрд. Родина Аль Нахайян керує, зокрема, столицею цієї держави Абу-Дабі, де видобувають найбільше нафти.

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Друге місце обіймає родина Волтонів ($259,7 млрд), які володієють мережею Walmart (США) і впали за рік на одну сходинку. Walmart є найбільшим у світі роздрібним продавцем за доходом — $611,3 млрд за останній фінансовий рік із понад 10,5 тис. магазинів по всьому світу.

На третьому місці - родина Дюма, яка є власником будинку моди Hermes (Франція). Їх статки — $150 млрд. Сім'я в шостому поколінні володіє французькою компанією моди класу люкс, відомою своїми сумками Kelly, вартість яких на аукціоні може досягати сотень тисяч доларів. Серед членів родини, які займають керівні посади в компанії, є П'єр-Алексіс Дюма, художній керівник, і виконавчий голова Аксель Дюма.

У списку сумарно 25 родин з усього світу.

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