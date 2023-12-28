Маск залишається найбагатшою людиною у світі - Bloomberg — Finance.ua
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Маск залишається найбагатшою людиною у світі - Bloomberg

Фондовий ринок
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Маск залишається найбагатшою людиною у світі - Bloomberg
Маск залишається найбагатшою людиною у світі - Bloomberg
Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск за підсумками року залишається найбагатшою людиною у світі.
Про це свідчить рейтинг мільярдерів, який опублікувало агентство Bloomberg.
Згідно з даними рейтингу, статки Маска на сьогодні становлять 238 мільярдів доларів. Від початку року вони зросли на 101 млрд дол.
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Друге місце у списку посідає французький бізнесмен Бернар Арно, який має контрольний пакет у компанії LVMH, зі 179 млрд дол.
На третьому місці рейтингу — засновник і колишній гендиректор Amazon Джефф Безос, статки якого оцінюють у 178 млрд дол.
До першої десятки найбагатших людей світу також увійшли засновник Microsoft Білл Гейтс (140 млрд доларів), колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер ($130 млрд), засновник Meta Марк Цукерберг ($129 млрд), співзасновники компаній Google, Alphabet Ларрі Пейдж ($127 млрд) і Сергій Брін ($120 млрд, 9-те місце у рейтингу), засновник і голова корпорації Oracle Ларрі Еллісон ($124 млрд), американський інвестор і філантроп Воррен Баффет ($120 млрд).
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Єдиним українцем у списку є Рінат Ахметов, він посідає 471-ше місце зі статками 5,77 млрд дол. Від початку року вони збільшилися на 437 мільйонів доларів.
З-поміж росіян на найвищій позиції у рейтингу (48-й) опинився глава Норнікеля Володимир Потанін зі статками 30,7 млрд дол.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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