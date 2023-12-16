Абу-Дабі стає новим «притулком» для бізнесменів. Десятки мільярдерів реєструють там свої компанії — Finance.ua
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Абу-Дабі стає новим «притулком» для бізнесменів. Десятки мільярдерів реєструють там свої компанії

Світ
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Абу-Дабі стає новим «притулком» для бізнесменів. Десятки мільярдерів реєструють там свої компанії
Абу-Дабі стає новим «притулком» для бізнесменів. Десятки мільярдерів реєструють там свої компанії
Столиця Обʼєднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі стала новим «притулком» для мільярдерів — з 2017 року кількість фірм, зареєстрованих в еміраті, зросла в понад 100 разів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Протягом десятиліть найбільш популярними місцями для зберігання активів найбагатших людей світу залишалися Кайманові острови, Британські Віргінські острови і Швейцарія. Проте останніми роками новий осередок багатства — всіяний хмарочосами Абу-Дабі — набуває все більшої популярності серед мільярдерів.
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Як підрахувала консалтингова фірма M/HQ, зараз в еміраті зареєстровано понад 5 тисяч приватних компаній, тоді як у 2016 році їх було лише 46.
Зокрема, цьогоріч у міжнародному фінансовому центрі Абу-Дабі зареєстрували свої компанії засновник криптобіржі Binance Чанпен Чжао, індійська сім'я Адані, фінансист Рей Даліо та російський металургійний магнат Володимир Лісін. Вони є одними з десятків заможних людей, які останнім часом зацікавилися столицею ОАЕ.
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Абу-Дабі приваблює підприємців тим, що гарантує конфіденційність, захист активів і низькі податки. Також влада ОАЕ пропонує довгостроковий дозвіл на проживання інвесторам, які роблять великі інвестиції в регіон. Водночас інші офшорні зони, як-от Британські Віргінські острови, останнім часом значно втрачають свою популярність.
Крім зручних умов зберігання активів, багатьох інвесторів також приваблює можливість встановлювати звʼязки з представниками королівської родини. Зокрема, мільярдери розраховують на контакти з шейхом Тахнуном бін Заїдом аль Нахайяном, радником з національної безпеки та братом президента Дубаю. За останні пів року підконтрольні шейху компанії створили кілька дочірніх підприємств у зоні Абу-Дабі.

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За матеріалами:
theБабель
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