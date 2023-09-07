Cкільки криптомільйонерів налічується у світі: дослідження — Finance.ua

Cкільки криптомільйонерів налічується у світі: дослідження Сьогодні 04:05 — Криптовалюта

Cкільки криптомільйонерів налічується у світі: дослідження

Компанія Henley & Partners опублікувала звіт Crypto Wealth Report. Згідно з ним, у світі налічується 88 200 криптомільйонерів. А лідерство в глобальному прийнятті цієї сфери утримує Сінгапур.

До топ-5 увійшли також Швейцарія, ОАЕ, Гонконг і США:

Примітно, Туреччина перебуває лише на 24 місці. Однак це може змінитися в найближчому майбутньому з урахуванням поточної тенденції

Під час складання рейтингу автори враховували загальне прийняття, доступну інфраструктуру, інноваційний потенціал, нормативний клімат, оподаткування та економічні чинники.

CEO компанії доктор Юрг Стеффен зазначив, що трейдери активно вивчають стратегії інвестиційної міграції, щоб захистити свої інтереси:

«За останні шість місяців ми спостерігали сплеск інтересу з боку криптомільйонерів, які хочуть захистити себе від будь-яких потенційних заборон на торгівлю і використання криптоактивів і знизити ризики агресивної податково-бюджетної політики».

Згідно зі звітом, у світі налічується 88 200 криптомільйонерів. Половина з них зберігає заощадження в біткоїні.

Центимільйонерів (статки — $100 млн і більше) уже значно менше — 182. З них 72 тримають активи в біткоїні.

Криптомільярдерів усього 22. Шість із них активно інвестують або холдять біткоїн

На думку Henley & Partners, зазначені цифри відображають не разовий сплеск інтересу, а фундаментальне зрушення в поведінці інвесторів.

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