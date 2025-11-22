0 800 307 555
Десять найкращих міст у Європі для відпочинку без авто

Світ
Подорожі без авто стають звичним вибором для багатьох європейців. Коли не потрібно думати про парковку, дорожні затори чи витрати на пальне, мандрівники можуть повністю зосередитися на нових враженнях і комфортному темпі прогулянок містом.
Саме тому експерти готельної компанії Accor проаналізували, які європейські міста найзручніші для туристів, що подорожують пішки або громадським транспортом. Вони оцінили якість транспортної мережі, доступність ключових локацій та загальну зручність пересування.
За підсумками аналізу лідером рейтингу стали Афіни, які набрали майже ідеальні 99,75 бала зі 100, пише Daily Mail.

Найкращі міста Європи для відпочинку без автомобіля

  1. Афіни
  2. Мюнхен
  3. Лісабон
  4. Софія
  5. Гамбург
  6. Відень
  7. Порту
  8. Мадрид
  9. Цюрих
  10. Ліон

Детальніше про п’ятірку із рейтингу

Афіни

Грецькі Афіни очолили список найзручніших міст для подорожей без авто. Столиця отримала найвищий бал завдяки великій кількості пішохідних зон і чудовій транспортній системі. Центральна частина міста, зокрема навколо Акрополя, майже повністю закрита для транспорту, тому тут приємно гуляти. Райони Плака, Монастиракі та Псіррі розташовані поруч, тож до них легко дістатися пішки. Крім того, до узбережжя можна швидко доїхати трамваєм, а до аеропорту — метро. Афіни також мають чотири великі залізничні вузли, що забезпечують комфортні сполучення з іншими містами.

Мюнхен і Лісабон

На другому місці опинився Мюнхен, який отримав 97,7 бала. Подорожуючи сюди літаком, туристи можуть дістатися історичного центру прямим поїздом із аеропорту. Місто зручне для прогулянок пішки, а для тих, хто хоче дістатися до віддаленіших районів, працює розгалужена мережа трамваїв і метро.
Третє місце посів Лісабон, який набрав 91,28 бала. Португальська столиця вирізняється великою кількістю варіантів громадського транспорту — від метро до поромів, що перевозять пасажирів уздовж річки Тежу. Лісабон навіть отримав 100% за різноманітність транспортних засобів, що робить його справжнім раєм для тих, хто не користується авто.

Софія, Гамбург і Відень

Четверте місце у рейтингу посіла Софія, столиця Болгарії, з результатом 88,16 бала. Мандрівників приємно здивує доступність транспорту — добовий проїзний коштує близько 2 євро. Місто набрало 90% за комфорт і доступність, а більшість головних пам’яток можна оглянути пішки — від собору Святого Олександра Невського до парку Борисова Градина.
Гамбург опинився на п’ятій сходинці з 87,12 бала, отримавши високу оцінку за широкі пішохідні зони та ефективну транспортну систему. Поруч у рейтингу йдуть Відень, Порту та Мадрид, які також показали чудові результати.
