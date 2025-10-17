0 800 307 555
Україна експортувала 150 мільйонів тонн вантажів з моменту зняття блокади рф з портів

Казна та Політика
18
Понад 150 мільйонів тонн вантажів пройшли через український морський коридор, який був створений після одностороннього виходу рф з зернової ініціативи.
Про це повідомив віце-премʼєр міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Більше 6 тисяч суден і 90 мільйонів тонн зерна доставлені у 55 країн світу з моменту створення коридору у 2023 році.
У портах Великої Одеси облаштували систему укриттів, яка довела свою ефективність під час обстрілів.
Портові оператори та приватні компанії також облаштували десятки власних укриттів. Це одна із умов співпраці в портах.
Кулеба обіцяє, що після завершення ремонту на транспортних розвʼясках біля портів, пропускна спроможність для вантажного транспорту зросте більш ніж на 20%.
За матеріалами:
Економічна Правда
