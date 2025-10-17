Оподаткування основних прибутків: що нового — відповідь Голови ДПС Сьогодні 11:33 — Казна та Політика

Оподаткування основних прибутків: що нового — відповідь Голови ДПС

Збільшення ставок оподаткування основних прибутків серед законодавчих ініціатив немає, що є гарним сигналом для бізнесу.

Про це заявила виконувачка обов’язків голови Державної податкової служби України (ДПС) Леся Карнаух, пише interfax.

ДПС також не ініціювала останнім часом таких змін.

«Як було ПДВ, як було ПДФО і податок на прибуток, так він і залишився», — додала Карнаух.

Вона зазначила, що також залишається проблема детінізації, щодо якої є два аспекти: сфери, в яких залишається тінь, та справедливість визначення рівних конкурентних умов.

«Це так звана методика tax gap, над якою наразі ми працюємо спільно з Міністерством фінансів. Це і вимога наших міжнародних партнерів, Міжнародного валютного фонду (МВФ)», — наголосила Карнаух.

За словами очільниці ДПС, на це питання має звернути увагу як суспільство, так і вся держава.

Крім того, Карнаух розповіла, що ДПС вже вживає деякі заходи для боротьби з незаконною діяльністю — це заходи податкового контролю, тобто фактичні та камеральні перевірки, аудити, запити.

«В цьому напрямі ми рухаємося, як і рухалися попередні роки. І єдине, що намагаємося ми наразі з командою втілювати — щоб кожна наша дія, що стосується співпраці з бізнесом, носила логіку і здоровий глузд. Щоб податківець розумів специфіку ведення того чи іншого бізнесу, де він йде перевіряти, щоб він розумів судьбу господарських операцій і міг надати правильну оцінку», — пояснила Карнаух.

Як наголосила Карнаух, ДПС працює над тим, аби, коли приходить ДПС з перевіркою і податковий інспектор, бізнес не думав, що це тиск.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.