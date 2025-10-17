0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні зростає кількість ФОПів

Казна та Політика
84
В Україні зростає кількість ФОПів
В Україні зростає кількість ФОПів
Як повідомляє Держстат, станом на 1 жовтня 2025 р. в Україні зареєстровано таку кількість ФОП:
  • 1548,2 тис. юридичних осіб (1540,5 тис. на 1 липня 2025 р).
Найпоширеніша організаційно-правова форма — товариство з обмеженою відповідальністю: 830 тис.
В Україні зростає кількість ФОПів

Регіони

Регіони-лідери за кількістю юридичних осіб:394 тис. — м. Київ115 тис. — Дніпропетровська область97 тис. — Одеська область.
В Україні зростає кількість ФОПів
Фізичні особи-підприємці (ФОП) станом на 1 жовтня 2025 р.:
1773,9 тис. одиниць (1734,5 тис. на 1 липня 2025р.)
Регіони-лідери за кількістю ФОП:
  • 254 тис. — м. Київ,
  • 147 тис. — Дніпропетровська область,
  • 134 тис. — Львівська область,
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, уряд вніс до Верховної Ради проєкт Державного бюджету України на 2026 рік, який зокрема передбачає підвищення мінімалки та прожиткового мінімуму — відповідно збільшиться й податкове навантаження на ФОП, яке залежить від цих показників.
Проєкт Державного бюджету України на 2026 рік передбачає встановлення:
  • мінімальної заробітної плати у сумі — 8 647 грн;
  • прожиткового мінімуму у сумі — 3 209 грн.
Виходячи із цієї інформації податковий консультант Олександр Зарайський порахував, які суми єдиного податку, військового збору та ЄСВ доведеться сплачувати ФОП у 2026 році.

I група

  • Єдиний податок: 320,90 грн.
  • Військовий збір: 864,70 грн.
  • ЄСВ: 1902,34 грн.
  • Ліміт доходів: 1 444 049 грн.

II група

  • Єдиний податок: 1729,40 грн.
  • Військовий збір: 864,70 грн.
  • ЄСВ: 1902,34 грн.
  • Ліміт доходів: 7 211 598 грн.

III група (без ПДВ / з ПДВ)

  • Єдиний податок: 5% для неплатників ПДВ / 3% для платників ПДВ.
  • Військовий збір: 1% / 1%.
  • ЄСВ: 1902,34 грн.
  • Ліміт доходів: 10 091 049 грн.
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems