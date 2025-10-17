В Україні зростає кількість ФОПів
Як повідомляє Держстат, станом на 1 жовтня 2025 р. в Україні зареєстровано таку кількість ФОП:
- 1548,2 тис. юридичних осіб (1540,5 тис. на 1 липня 2025 р).
Найпоширеніша організаційно-правова форма — товариство з обмеженою відповідальністю: 830 тис.
Регіони
Регіони-лідери за кількістю юридичних осіб:394 тис. — м. Київ115 тис. — Дніпропетровська область97 тис. — Одеська область.
Фізичні особи-підприємці (ФОП) станом на 1 жовтня 2025 р.:
1773,9 тис. одиниць (1734,5 тис. на 1 липня 2025р.)
Регіони-лідери за кількістю ФОП:
- 254 тис. — м. Київ,
- 147 тис. — Дніпропетровська область,
- 134 тис. — Львівська область,
Нагадаємо, уряд вніс до Верховної Ради проєкт Державного бюджету України на 2026 рік, який зокрема передбачає підвищення мінімалки та прожиткового мінімуму — відповідно збільшиться й податкове навантаження на ФОП, яке залежить від цих показників.
Проєкт Державного бюджету України на 2026 рік передбачає встановлення:
- мінімальної заробітної плати у сумі — 8 647 грн;
- прожиткового мінімуму у сумі — 3 209 грн.
Виходячи із цієї інформації податковий консультант Олександр Зарайський порахував, які суми єдиного податку, військового збору та ЄСВ доведеться сплачувати ФОП у 2026 році.
I група
- Єдиний податок: 320,90 грн.
- Військовий збір: 864,70 грн.
- ЄСВ: 1902,34 грн.
- Ліміт доходів: 1 444 049 грн.
II група
- Єдиний податок: 1729,40 грн.
- Військовий збір: 864,70 грн.
- ЄСВ: 1902,34 грн.
- Ліміт доходів: 7 211 598 грн.
III група (без ПДВ / з ПДВ)
- Єдиний податок: 5% для неплатників ПДВ / 3% для платників ПДВ.
- Військовий збір: 1% / 1%.
- ЄСВ: 1902,34 грн.
- Ліміт доходів: 10 091 049 грн.
Поділитися новиною
Також за темою
Український будівельний сектор працює лише на 60% від довоєнного рівня: хто потрібен найбільше
В Україні зростає кількість ФОПів
Ділова активність та збільшення зарплат: що очікує бізнес (звіт НБУ)
Податки для банків: чому це викликало критику з боку фінансового сектору
Обхід першочергового права викупу землі: в чому суть цієї схеми
Строки подання заяви на реєстрацію платником ПДВ — ДПС нагадала