В Україні зростає кількість ФОПів Сьогодні 09:00

В Україні зростає кількість ФОПів

Як повідомляє Держстат, станом на 1 жовтня 2025 р. в Україні зареєстровано таку кількість ФОП:

1548,2 тис. юридичних осіб (1540,5 тис. на 1 липня 2025 р).

Найпоширеніша організаційно-правова форма — товариство з обмеженою відповідальністю: 830 тис.

Регіони

Регіони-лідери за кількістю юридичних осіб:394 тис. — м. Київ115 тис. — Дніпропетровська область97 тис. — Одеська область.

Фізичні особи-підприємці (ФОП) станом на 1 жовтня 2025 р.:

1773,9 тис. одиниць (1734,5 тис. на 1 липня 2025р.)

Регіони-лідери за кількістю ФОП:

254 тис. — м. Київ,

147 тис. — Дніпропетровська область,

134 тис. — Львівська область,

Нагадаємо, уряд вніс до Верховної Ради проєкт Державного бюджету України на 2026 рік, який зокрема передбачає підвищення мінімалки та прожиткового мінімуму — відповідно збільшиться й податкове навантаження на ФОП, яке залежить від цих показників.

Проєкт Державного бюджету України на 2026 рік передбачає встановлення:

мінімальної заробітної плати у сумі — 8 647 грн;

прожиткового мінімуму у сумі — 3 209 грн.

Виходячи із цієї інформації податковий консультант Олександр Зарайський порахував, які суми єдиного податку, військового збору та ЄСВ доведеться сплачувати ФОП у 2026 році.

I група

Єдиний податок: 320,90 грн.

Військовий збір: 864,70 грн.

ЄСВ: 1902,34 грн.

Ліміт доходів: 1 444 049 грн.

II група

Єдиний податок: 1729,40 грн.

Військовий збір: 864,70 грн.

ЄСВ: 1902,34 грн.

Ліміт доходів: 7 211 598 грн.

III група (без ПДВ / з ПДВ)

Єдиний податок: 5% для неплатників ПДВ / 3% для платників ПДВ.

Військовий збір: 1% / 1%.

ЄСВ: 1902,34 грн.

Ліміт доходів: 10 091 049 грн.

