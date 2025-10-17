ЄС домовився про оборонну програму EDIP на €1,5 млрд із підтримкою України Сьогодні 10:43 — Казна та Політика

ЄС домовився про оборонну програму EDIP на €1,5 млрд із підтримкою України

Рада ЄС та Європарламент досягли попередньої угоди щодо Європейської програми оборонної промисловості (European Defence Industry Programme, EDIP) на 1,5 млрд євро.

Угода у тому числі спрямована на підтримку співробітництва у сфері оборонної промисловості з Україною та українськими компаніями і передбачає 300 млн євро на інструмент підтримки України Ukraine Support Instrument.

Про це повідомили у євроінституції 16 жовтня.

«Головуюча сторона Ради ЄС та переговорники з Європейського парламенту досягли попередньої угоди щодо Європейської програми оборонної промисловості (European Defence Industry Programme, EDIP) — цільової програми фінансування оборони вартістю 1,5 млрд євро на період 2025−2027 років», — ідеться у повідомленні.

EDIP, як вказано, спрямована на підвищення обороноздатності ЄС за рахунок підвищення конкурентоспроможності та оперативності Європейської промислової бази оборонних технологій (European Defence Technology Industrial Base, EDTIB).

