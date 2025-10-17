0 800 307 555
укр
У Дії з’явилася нова військова облігація

Казна та Політика
В Дії стала доступна нова військова облігація Лисичанськ із прибутковістю від 16,9% річних та виплатою 18 листопада 2026 року.
Про це повідомив міністр Михайло Федоров.
За даними Міністерства фінансів України, українці вже придбали понад 21,5 млн військових облігацій через Дію на загальну суму майже 22,4 млрд грн.
Нова облігація Лисичанськ — це ще один спосіб для громадян підтримати Збройні Сили України та посилити фінансову стійкість держави.

Як придбати

  • Відкрийте застосунок.
  • Оберіть розділ Військові облігації.
  • Виберіть облігацію, партнера та кількість.
  • Підпишіть й оплатіть.
Кожна придбана військова облігація забезпечує наших військових технікою, провізією та медикаментами, а також зміцнює економіку.
Раніше в «Дії» з’явилася облігація названа на честь Бахмута і його майбутнього звільнення.
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
