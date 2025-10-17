У Дії з’явилася нова військова облігація Сьогодні 16:12 — Казна та Політика

У Дії з’явилася нова військова облігація

В Дії стала доступна нова військова облігація Лисичанськ із прибутковістю від 16,9% річних та виплатою 18 листопада 2026 року.

Про це повідомив міністр Михайло Федоров.

За даними Міністерства фінансів України, українці вже придбали понад 21,5 млн військових облігацій через Дію на загальну суму майже 22,4 млрд грн.

Нова облігація Лисичанськ — це ще один спосіб для громадян підтримати Збройні Сили України та посилити фінансову стійкість держави.

Як придбати

Відкрийте застосунок.

Оберіть розділ Військові облігації.

Виберіть облігацію, партнера та кількість.

Підпишіть й оплатіть.

Кожна придбана військова облігація забезпечує наших військових технікою, провізією та медикаментами, а також зміцнює економіку.

