В «Дії» з’явилася нова облігація (фото) — Finance.ua

Сьогодні 17:33 — Казна та Політика

В «Дії» з’явилася нова облігація названа на честь Бахмута і його майбутнього звільнення. Про це йдеться у повідомленні застосунку.

Ставка — від 16,8% річних

Дата виплати — 14 жовтня 2026 року.

«Купуєте 10 облігацій Бахмут на суму 10 579 грн, а за рік отримаєте виплату на Дія. Картку — 12 452 грн. Це потрійна користь: допомога державі, захист заощаджень від інфляції та гарантований прибуток», — йдеться у повідомленні.

Як скористатися послугою:

оновіть та увійдіть у «Дію»

вкладка Військові облігації

оберіть потрібну облігацію, кількість та партнера

підпишіть заяву й оплатіть

Після придбання облігація з’явиться у вашому застосунку протягом трьох днів.

