В «Дії» з’явилася нова облігація (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В «Дії» з’явилася нова облігація (фото)

Казна та Політика
57
В «Дії» з’явилася нова облігація (фото)
В «Дії» з’явилася нова облігація (фото)
В «Дії» з’явилася нова облігація названа на честь Бахмута і його майбутнього звільнення. Про це йдеться у повідомленні застосунку.
  • Ставка — від 16,8% річних
  • Дата виплати — 14 жовтня 2026 року.
«Купуєте 10 облігацій Бахмут на суму 10 579 грн, а за рік отримаєте виплату на Дія. Картку — 12 452 грн. Це потрійна користь: допомога державі, захист заощаджень від інфляції та гарантований прибуток», — йдеться у повідомленні.
Як скористатися послугою:
  • оновіть та увійдіть у «Дію»
  • вкладка Військові облігації
  • оберіть потрібну облігацію, кількість та партнера
  • підпишіть заяву й оплатіть
Після придбання облігація з’явиться у вашому застосунку протягом трьох днів.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems