В «Дії» з’явилася нова облігація (фото) — Finance.ua

В «Дії» з’явилася нова облігація (фото)
В «Дії» з’явилася нова облігація названа на честь Бахмута і його майбутнього звільнення. Про це йдеться у повідомленні застосунку.
- Ставка — від 16,8% річних
- Дата виплати — 14 жовтня 2026 року.
«Купуєте 10 облігацій Бахмут на суму 10 579 грн, а за рік отримаєте виплату на Дія. Картку — 12 452 грн. Це потрійна користь: допомога державі, захист заощаджень від інфляції та гарантований прибуток», — йдеться у повідомленні.
Як скористатися послугою:
- оновіть та увійдіть у «Дію»
- вкладка Військові облігації
- оберіть потрібну облігацію, кількість та партнера
- підпишіть заяву й оплатіть
Після придбання облігація з’явиться у вашому застосунку протягом трьох днів.
