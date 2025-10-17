Які послуги будуть недоступні: що і де зупинять в «Дії» (деталі) Сьогодні 12:12 — Казна та Політика

Які послуги будуть недоступні: що і де зупинять в «Дії» (деталі)

У 7 областях сервіси ДРАЦС будуть тимчасово недоступні. Про це повідомляє Дія.

Реорганізація у структурі відділів ДРАЦС триває, тож деякі послуги на порталі Дія будуть тимчасово недоступні:

в Івано-Франківській,

Волинській,

Закарпатській,

Львівській,

Рівненській,

Тернопільській,

Чернівецькій областях.

Які послуги будуть на паузі?

єМалятко.

Витяг про народження.

Витяг про зміну імені.

Витяг про шлюб.

Витяг про розірвання шлюбу.

Витяг про смерть.

Повторна видача свідоцтв з ДРАЦС.

Повний список — за посиланням.

«Якщо ви вже замовили одну із цих послуг і оплатили — перевірте, чи підписали та відправили заяву. Зробіть це сьогодні, щоб ДРАЦС встиг її опрацювати. Якщо не встигнете — після відновлення подайте нову заяву або зверніться до відділу ДРАЦС, у якому замовляли послугу, з квитанцією для її отримання» - написали в повідмленні.

