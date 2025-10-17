0 800 307 555
Які послуги будуть недоступні: що і де зупинять в «Дії» (деталі)

Казна та Політика
У 7 областях сервіси ДРАЦС будуть тимчасово недоступні. Про це повідомляє Дія.
Реорганізація у структурі відділів ДРАЦС триває, тож деякі послуги на порталі Дія будуть тимчасово недоступні:
  • в Івано-Франківській,
  • Волинській,
  • Закарпатській,
  • Львівській,
  • Рівненській,
  • Тернопільській,
  • Чернівецькій областях.

Які послуги будуть на паузі?

єМалятко.
Витяг про народження.
Витяг про зміну імені.
Витяг про шлюб.
Витяг про розірвання шлюбу.
Витяг про смерть.
Повторна видача свідоцтв з ДРАЦС.
Повний список — за посиланням.
«Якщо ви вже замовили одну із цих послуг і оплатили — перевірте, чи підписали та відправили заяву. Зробіть це сьогодні, щоб ДРАЦС встиг її опрацювати. Якщо не встигнете — після відновлення подайте нову заяву або зверніться до відділу ДРАЦС, у якому замовляли послугу, з квитанцією для її отримання» - написали в повідмленні.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
