Які послуги будуть недоступні: що і де зупинять в «Дії» (деталі)
У 7 областях сервіси ДРАЦС будуть тимчасово недоступні. Про це повідомляє Дія.
Реорганізація у структурі відділів ДРАЦС триває, тож деякі послуги на порталі Дія будуть тимчасово недоступні:
- в Івано-Франківській,
- Волинській,
- Закарпатській,
- Львівській,
- Рівненській,
- Тернопільській,
- Чернівецькій областях.
Які послуги будуть на паузі?
єМалятко.
Витяг про народження.
Витяг про зміну імені.
Витяг про шлюб.
Витяг про розірвання шлюбу.
Витяг про смерть.
Повторна видача свідоцтв з ДРАЦС.
Повний список — за посиланням.
«Якщо ви вже замовили одну із цих послуг і оплатили — перевірте, чи підписали та відправили заяву. Зробіть це сьогодні, щоб ДРАЦС встиг її опрацювати. Якщо не встигнете — після відновлення подайте нову заяву або зверніться до відділу ДРАЦС, у якому замовляли послугу, з квитанцією для її отримання» - написали в повідмленні.
Поділитися новиною
Також за темою
Чи планує Україна залучати мігрантів з Кавказу, Азії для роботи
Які послуги будуть недоступні: що і де зупинять в «Дії» (деталі)
Оподаткування основних прибутків: що нового — відповідь Голови ДПС
ЄС домовився про оборонну програму EDIP на €1,5 млрд із підтримкою України
Український будівельний сектор працює лише на 60% від довоєнного рівня: хто потрібен найбільше
В Україні зростає кількість ФОПів