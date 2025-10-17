0 800 307 555
Український будівельний сектор працює лише на 60% від довоєнного рівня: хто потрібен найбільше

Казна та Політика
29
Український будівельний сектор працює зараз лише на 60% від довоєнного рівня. Дефіцит кадрів у сфері будівництва сягає більше ніж 30%.
На цьому наголосила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, посилаюсь на звіт Ukraine Construction Snapshot 2025 від IREX та EasyBusiness, пише РБК-Україна.
Найгостріше відчувається нестача мулярів, арматурників, бетонярів, електриків, зварювальників. Тому не виключено, що для процесів з відбудови Україні доведеться залучати трудових мігрантів. Ба більше, з початку великої війни до роботи на будівництвах вже почали залучати громадян країн Африки та Азії.
За її словами, український будівельний сектор працює зараз лише на 60% від довоєнного рівня. Відповідно, на одного доступного кандидата припадає 2,4 вакансії. Тобто навіть якби кожен будівельник працював на півтори ставки, робочих рук усе одно бракувало б. За даними звіту, щоб досягти цілей економічного відновлення, до 2032 року потрібно більш ніж подвоїти кількість працівників у галузі — від цього залежать темпи відновлення.
Серед інших тривожних цифр те, що за спеціальністю працюють менше половини випускників будівельних вишів, а працевлаштування випускників професійних училищ коливається від 13% до 36% залежно від професії.
Найгостріше відчувається нестача мулярів, арматурників, бетонярів, електриків, зварювальників і майстрів оздоблення, а 70% роботодавців кажуть, що брак практичних навичок — головний бар’єр.
За матеріалами:
РБК-Україна
