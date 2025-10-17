0 800 307 555
укр
Чи планує Україна залучати мігрантів з Кавказу, Азії для роботи

Казна та Політика
16
Залучення іноземців в Україну було і до повномасштабного вторгнення. Тоді видавали по 16−20 тисяч дозволів на рік на працевлаштування іноземців.
Про це розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк в інтерв"ю РБК-Україна.
Водночас опитування показало, що 15% роботодавців готові брати на роботу іноземців. По секторах це — переробна промисловість, будівництво.

Ситуація складна через мобілізацію

«У нас був приклад на меблевому підприємстві у Закарпатті, коли вони заявили, що беруть 160 людей з Бангладеш. Ми почали працювати з цією компанію і вже потрохи закриваємо їхню потребу — працевлаштовуємо ВПО. Роботодавець надає житло і соціальний пакет, в тому числі харчування, і до нього вже переїхали 10 людей із Донеччини. Власник побудував невеличкі будиночки для робітників і дозволив там жити з родинами», — розповіла Жовтяк.

Умови роботи

Якщо запропонувати нормальні умови, то люди прийдуть. Якщо немає будинків, розгляньте можливість сплати 50% оренди житла. Роботодавці мають підходити індивідуально до таких речей.
«У нас є чотири приклади у Дніпропетровській області, коли компанії запропонували гідну зарплату і часткову компенсацію за оренду, і ми знайшли їм 100 електрогазозварників, які переїхали із Запоріжжя і Донеччини», — повідомила експерт.

Компенсаційні програми

Зі слів Жовтяк, роботодавцю відшкодовують витрати за облаштування робочого місця для людини із інвалідністю — 120 тисяч гривень для 1 групи і 80 тисяч гривень — для 2 групи.
Роботодавець, який працевлаштовує внутрішньо переміщених людей, отримує компенсацію витрат на оплату праці по 8 тисяч гривень протягом 3 місяців.
Якщо людина має інвалідність, то виплати тривають 6 місяців. Такі програми працюють і на людину, і на роботодавця.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
