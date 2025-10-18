НБУ прокоментував ситуацію щодо рівня інфляції у вересні Сьогодні 09:07 — Казна та Політика

НБУ прокоментував ситуацію щодо рівня інфляції у вересні

За даними Держстату, у вересні 2025 року інфляція надалі сповільнювалася — до 11,9% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,3%. Інфляція була нижчою за прогнозну через істотне здешевлення овочів та послаблення цінового тиску на ринку фруктів, однак загалом тиск на ціни залишався значним.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Річні темпи зростання вартості сирих харчових продуктів знизилися до 18,1%:

овочі (капуста, картопля, морква, цибуля, буряк, перець, огірки, помідори) подешевшали через гарні врожаї,

(капуста, картопля, морква, цибуля, буряк, перець, огірки, помідори) подешевшали через гарні врожаї, фрукти зростають у ціні повільніше,

зростають у ціні повільніше, знижувалися темпи подорожчання яйця, борошна та окремих круп ,

та окремих , уповільнилося зростання цін на молоко та вперше за тривалий час на м’ясо птиці ,

та вперше за тривалий час на , натомість тривало пришвидшення подорожчання свинини та яловичини через скорочення поголів’я худоби в цьому році.

Базова інфляція надалі знижувалася — до 11,0%. Подорожчання оброблених продуктів сповільнилося до 16,8% р/р.

Пригальмувало зростання цін на хліб, соняшникову олію, деякі види молочної продукції, безалкогольні напої, однак швидшими темпами зростали ціни на оброблену рибу та морепродукти.

Зростання вартості непродовольчих товарів також сповільнилося — до 2,3% р/р. Тривало падіння цін на одяг та взуття.

Інфляція послуг була незмінною — 14,1%, а її динаміка в розрізі окремих послуг — різноспрямованою.

Так, пришвидшилося подорожчання послуг вищої освіти, кафе і ресторанів, особистого догляду.

Натомість зростання цін на амбулаторні послуги, плати за оренду квартири та цін на інші освітні (крім вищої освіти) послуги сповільнилося.

Темпи зростання адміністративно регульованих цін сповільнилися незначно — до 10,7% р/р. Таку динаміку в НБУ пов’язують зі зниженням темпів подорожчання тютюнових виробів і більш швидким зростанням цін на алкоголь.

Темпи зростання цін на паливо сповільнилися — до 4,7%, що повʼязують з ефектом бази порівняння, тоді як ціни на основні види палива у вересні майже не змінювалися на тлі стабілізації світових цін на нафту.

«Упродовж останніх місяців споживча інфляція очікувано закріпилася на траєкторії стійкого зниження. Сповільнення інфляції спостерігалося за широким переліком складових. Водночас фундаментальний ціновий тиск залишався значним, про що свідчили як сезонно скориговані показники базової інфляції загалом, так і стійка інфляція послуг зокрема», — підсумували в НБУ.

