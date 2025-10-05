0 800 307 555
Інфляція в єврозоні зросла до 5-місячного максимуму: що цьому сприяло

Світ
13
Річна інфляція в Єврозоні зросла до 2,2% у вересні порівняно з 2,0% у серпні, досягнувши найвищого показника за п’ять місяців. У місячному вимірі ціни зросли на 0,1%.
Про це пише Euronews, посилаючись на дані Євростату.
Базова інфляція, яка не враховує ціни на енергію та продукти харчування, залишається на рівні 2,3% вже п’ятий місяць поспіль.
Це свідчить про стабільність внутрішніх цінових тисків, незважаючи на зростання загальної інфляції.

Які товари та послуги вплинули на інфляцію

Серед ключових драйверів інфляції лідирують послуги (+3,2% р/р), продукти харчування, алкоголь та тютюн зросли на 3,0%, тоді як ціни на промислові товари без енергії залишилися стабільними (0,8%).
Ціни на енергоносії продовжували знижуватися, але повільнішими темпами (-0,4% проти -2,0% у серпні).
Найвищий рівень інфляції зафіксували в Естонії — 5,2%, далі йдуть Хорватія та Словаччина — по 4,6%.
Найнижчі показники — Кіпр (0%) та Франція (1,1%). Місячне подорожчання найбільше відчули Італія (+1,3%) та Португалія (+1,0%).

Прогноз ЄЦБ

У Європейському центральному банку передбачають, що інфляція у 2025 році в середньому складе 2,1%, у 2026-му знизиться до 1,7%, а у 2027-му трохи підросте до 1,9%. Базова інфляція очікувано поступово зменшуватиметься.
«Перспектива залишається незмінною: інфляція знизиться завдяки сповільненню зростання зарплат, низьким цінам на енергоносії, зміцненню євро та стриманому тиску з боку попиту», — заявив старший економіст Oxford Economics, Ріккардо Марчеллі Фабіані.
Нагадаємо, за даними Держстату, у серпні інфляція продовжила скорочуватися до 13,2% у річному вимірі проти 14,1% у липні. Два місяці поспіль — липень і серпень — споживчі ціни знижувались на 0,2% м/м.
Фахівці зазначають, попри те, що НБУ прогнозує досягнення цілі інфляції рік-до-року у 5% не раніше 2027 року, вже зараз ставка за 1-річними депозитами знов перекриває річну інфляцію (вперше з початку року).
За матеріалами:
Finance.ua
