Дохідність річних депозитів вперше з початку року перевищила інфляцію (інфографіка)

Дохідність річних депозитів вперше з початку року перевищила інфляцію (інфографіка)

За даними Держстату, у серпні інфляція продовжила скорочуватися до 13,2% у річному вимірі проти 14,1% у липні. Два місяці поспіль — липень і серпень — споживчі ціни знижувались на 0,2% м/м.

Про це повідомили у Центрі економічної стратегії.

Найбільше за минулий місяць подешевшали овочі (-12,7%) та фрукти (-10.2%), а також взуття (-3,9%) та одяг (-2,7%).

Ціни зросли на яйця (+2,3%) та м’ясо (+2%).

У середньому продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали (-0,8%).

Фахівці зазначають, попри те, що НБУ прогнозує досягнення цілі інфляції рік-до-року у 5% не раніше 2027 року, вже зараз ставка за 1-річними депозитами знов перекриває річну інфляцію (вперше з початку року).

Нагадаємо, у Нацбанку прогнозують , що в наступні місяці очікується збереження тенденції до зниження інфляції. Цьому сприятимуть передусім подальше відображення ефектів від надходження нових урожаїв та заходи НБУ з підтримання достатньої привабливості гривневих активів і стійкості валютного ринку.

