Дохідність річних депозитів вперше з початку року перевищила інфляцію (інфографіка)
За даними Держстату, у серпні інфляція продовжила скорочуватися до 13,2% у річному вимірі проти 14,1% у липні. Два місяці поспіль — липень і серпень — споживчі ціни знижувались на 0,2% м/м.
Про це повідомили у Центрі економічної стратегії.
Найбільше за минулий місяць подешевшали овочі (-12,7%) та фрукти (-10.2%), а також взуття (-3,9%) та одяг (-2,7%).
Ціни зросли на яйця (+2,3%) та м’ясо (+2%).
У середньому продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали (-0,8%).
Фахівці зазначають, попри те, що НБУ прогнозує досягнення цілі інфляції рік-до-року у 5% не раніше 2027 року, вже зараз ставка за 1-річними депозитами знов перекриває річну інфляцію (вперше з початку року).
Нагадаємо, у Нацбанку прогнозують, що в наступні місяці очікується збереження тенденції до зниження інфляції. Цьому сприятимуть передусім подальше відображення ефектів від надходження нових урожаїв та заходи НБУ з підтримання достатньої привабливості гривневих активів і стійкості валютного ринку.
📢 Підписуйтесь на розсилку Finance.ua про гроші. Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку — 1 раз на 2 тижні все на вашій пошті. 🎯 Долучитися можна тут.
Поділитися новиною
Також за темою
Дохідність річних депозитів вперше з початку року перевищила інфляцію (інфографіка)
У серпні імпорт в Україну зріс на 35%: що завозили найбільше
Аналітики знизили прогноз зростання ВВП України на 2025−2026 роки
Кількість небанківських фінустанов у серпні зменшилась — огляд НБУ
184 млрд грн економії: як «Дія» заощадила кошти українцям та державі
З Ужгорода вирушили перші поїзди до ЄС новою євроколією