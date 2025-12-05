До PURL долучилася вже 21 країна, сума зобовʼязань перевищила $4 мільярди Сьогодні 21:33 — Казна та Політика

До програми PURL вже долучилася 21 країна із загальним обсягом зобовʼязань на 4,18 мільярда доларів.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«На сьогодні вже 21 країна бере участь у PURL — на загальну суму зобовʼязань у 4,18 мільярда доларів», — зазначив глава української дипломатії.

Він нагадав, що лише візит до штаб-квартири НАТО приніс близько мільярда доларів додаткових внесків у PURL. Йдеться про пʼять нових країн-учасниць та вісім додаткових внесків від держав, які вже підтримували програму. Вперше коло учасників PURL було розширено за межі Альянсу завдяки приєднанню Австралії та Нової Зеландії.

Сибіга подякував кожній з країн-учасниць програми за підтримку України.

Нагадаємо, уряди Австралії та Нової Зеландії ухвалили рішення надати Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму понад 70 мільйонів доларів США.

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — започаткована США та НАТО ініціатива, спрямована на забезпечення України критично важливим озброєнням через фінансування членами Альянсу постачання озброєння та обладнання американського виробництва. Механізм дозволяє країнам-партнерам фінансувати закупівлю такого озброєння відповідно до пріоритетного списку потреб, визначеного Україною та погодженого з США та НАТО.

Ініціатива дає змогу координувати внески таким чином, щоб фінансування було цільовим і швидким. Замість розрізнених закупівель кожна країна робить фінансовий внесок у спільний пакет, який США використовують для постачання зброї та необхідного.

