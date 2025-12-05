Які ризики та виклики несе Держбюджет-2026 Сьогодні 14:04 — Казна та Політика

Які ризики та виклики несе Держбюджет-2026

4 грудня Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет України на 2026 рік. Документ визначає фінансові пріоритети країни на наступний рік, однак водночас несе низку ризиків і викликів для економіки та громадян. Із посиланням на статтю Finance.ua розповідаємо про них детальніше.

1. Бюджет під тиском зовнішніх ризиків

Ключовою вразливістю поточного бюджету залишається критична залежність від міжнародної фінансової допомоги. Навіть не повне припинення, а лише скорочення зовнішніх надходжень може швидко перетворити бюджет на кризовий і створити ланцюгову реакцію проблем для економіки та соціальної сфери.

Як ми повідомляли раніше, за оцінками МВФ, Україна відчуватиме загальний дефіцит фінансування до $136,5 млрд впродовж 2026−2029 років.

2. Загроза для зарплат, пенсій і соцвиплат

У разі нестачі фінансування під ризиком опиняється виконання базових соціальних зобов’язань держави.

Йдеться про виплати зарплат працівникам бюджетної сфери, пенсій, соціальної допомоги та інших гарантованих виплат громадянам.

3. Дефіцит і держборг як тягар для майбутніх поколінь

Окремим ризиком залишається високий дефіцит бюджету та зростання державного боргу.

Це фінансове навантаження, яке фактично перекладається на наступні покоління і може призвести до перегляду соціальних стандартів у майбутньому.

4. Ризик інфляції та знецінення гривні

У випадку браку коштів держава може вдатися до емісійного фінансування. Запуск «друкарського верстата» створює загрозу прискорення інфляції та девальвації гривні, що напряму вдарить і по доходах, і по заощадженнях громадян.

5. Мирні галузі під загрозою недофінансування

Через велику частку оборонних витрат існує ризик нерівномірного розподілу ресурсів. Освіта, медицина та соціальний захист можуть отримувати менше коштів, ніж потрібно для стабільного функціонування.

6. Фактор непередбачуваності війни

Війна залишається нестабільним чинником. Будь-яке загострення вимагатиме додаткових витрат на безпеку та оборону, що знову скоротить ресурси для цивільних напрямів.

