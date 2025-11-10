Економіка України стагнує: який прогноз щодо курсу на 2026 рік Вчора 19:00 — Валюта

В Києві 8 листопада 2025 року відбулася щорічна конференція «Жити на відсотки», де топові експерти та інвестори з реальним досвідом розповіли про стан економіки та інвестування в таких складних умовах. Організаторами конференції — фінансові портали Finance.ua та «Мінфін».

Про стан економіки України у 2025 році та прогнози на майбутнє розповідав керівник корпоративного департаменту компанії ІСU Олександр Мартиненко.

З його слів, останнім часом економіка України стагнує. Цьому є причини та дуже зрозуміле пояснення — війна. Нині увесь потенціал подальшого прискорення та економічного зростання відсутній.

Як зазначає експерт, було деяке зростання у 2023 році, коли відновився транспортний коридор з Чорного моря, відновилось виробництво і зростало споживання. Нині цього вже непомітно.

Прогноз на 2025 рік

Наприкінці 2025 року очікується деяке прискорення, завдяки результатам від врожаю сільськогосподарських культур. Але це призведе до 2,25 відсотка ВВП за 2025 рік. Наступного року також очікується не більше зростання, ніж ці показники.

«Водночас зовнішні дисбаланси залишаються довгостроковою проблемою, йдеться про дефіцит торгівельного балансу. Іде війна, руйнується промисловість, зараз вже немає потенціалу транспортних потоків. Ми постійно бачимо, що зростає імпорт: іде енергетичне обладнання та потоки, що пов’язані з обороною. Все це підтримує імпорт на довоєнних рівнях. Довоєнний 2021 рік та нинішній 2025 мають однакові рівні імпорту. Водночас експорт становить 80%», — зазначив Мартиненко.

Прогноз щодо курсу на 2026 рік

Держава залучає міжнародну фінансову допомогу. Саме завдяки їй НБУ ефективно може впоратися з контролем гривні на валютному ринку. Деякий час курс був фіксований, потім було його послаблення, але після середини 2024 року курс стабілізувався. При цьому ми бачимо, поки що НБУ не збирається міняти свою політику.

ніж 42−42,5 гривні за долар. Міжнародна допомога дає змогу утримувати міжнародні резерви НБУ на високому рівні. Таких рівнів Україна ще не мала. В НБУ рекордні ресурси для контролю гривні», — розповів він. «Стабільність на валютному ринку триматиметься. Ми не бачимо, того що курс гривні наприкінці цього року буде вищийМіжнародна допомога дає змогу утримувати міжнародні резерви НБУ на високому рівні. Таких рівнів Україна ще не мала. В НБУ рекордні ресурси для контролю гривні», — розповів він.

Щодо прогнозу курсу валюти на 2026 рік, експерт відповів, що він прогнозує його на рівні 44,5 гривні за долар.

