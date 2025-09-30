В Україні через дефіцит кадрів зарплати ростуть швидше за інфляцію Сьогодні 16:07 — Особисті фінанси

В Україні через дефіцит кадрів зарплати ростуть швидше за інфляцію

Зарплати зростають швидше за інфляцію, але від безвиході на ринку праці. Підприємства відчувають гострий дефіцит кадрів, який лише посилюється.

Про це повідомляють експерти Центру економічної стратегії.

У серпні кількість нових розміщених вакансій зросла та інколи навіть перевищувала довоєнні рівні. Водночас нових резюме з’являється у межах 80−90% від середнього рівня 2021 року.

«Зарплати продовжують зростати навіть швидше за інфляцію, але від безвиході — компанії змушені переманювати один в одного дефіцитних працівників. Зростає роль нецінової конкуренції — надання житла, зокрема для ВПО, різноманітні гібридні формати роботи», — розповіла старша економістка Наталія Колесніченко.

При цьому, за її словами, проявляється дисбаланс, коли кваліфікація шукачів роботи не відповідає потребам бізнесу: підприємствам потрібні токарі, зварювальники, інженери, а на ринку — менеджери та юристи. До всього ще й значна кількість ВПО через різні обставини не може активно шукати роботу.

Окрім цього, бізнес повідомляє про звільнення серед чоловіків 18−22 років, особливо у ритейлі та ресторанному бізнесі.

У трекері економіки ЦЕС зазначається, що в останні тижні серпня кількість нових розміщених вакансій стрімко зросла і залишається на високих рівнях, інколи перевищуючи довоєнні рівні.

Графік: ЦЕС

У серпні 2025 року рівень безробіття в Україні доволі стрімко зріс до 15,3%. Безробіття у серпні зросло через зменшення частки самозайнятих і збільшення частки тих, хто активно шукає роботу. Проксі-показник рівня бідності — частка опитаних людей, що змушена економити на їжі — у серпні 2025 року зменшилась до 17,3%.

«Чи є це зменшення новою тенденцією, поки сказати складно. Впродовж останніх кількох років в Україні спостерігається тренд на зменшення рівня безробіття, однак рівень бідності загалом залишається стабільним», — зазначили економісти.

Нагадаємо, результати опитування Work.ua показали , що більше третини опитаних компаній уже відчувають відтік кадрів.

Як заявив начальник відділення рекрутингу 28-ї окремої механізованої бригади Денис Швидкий, дозвіл на виїзд юнаків віком 18−22 роки за межі України вплинув на мобілізаційний процес. Після цього кількість звернень молоді до центрів рекрутингу зменшилася приблизно на 30%.

